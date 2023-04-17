Перемоги під Бахмутом у Росії уже нема: у чому особливість боїв у цьому місті

Росіяни вже котрий місяць поспіль намагаються захопити Бахмут. Та окупанти ще досі сподіваються на "перемогу" під Бахмутом, якої в них точно не буде.

Про це 24 Каналу заявив ексспівробітник КДБ Олександр Зеленько. За його словами, усе через шалені втрати росіян.

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"Перемоги такими силами не бувають. Пригожин починає відвойовувати своє місце. Власне кажучи, китайці, які зараз почали наводити лад в російських штабах, вони дивляться дуже просто – "ефективність", – заявив він.

Зеленько зазначив, мовляв, хто наступає, атакує, займає позиції й просувається хоч на один метр, той стає "вище".

"Ніж той, хто просто обіцяє й не дає результатів. Тому Герасимов і Шойгу, вони багато обіцяли – мало зробили. Їх відкинули на "другий план". Пригожин зі своїми злочинцями показав більшу "ефективність", – наголосив він.

Танк у місті – не фаворит

Ексспівробітник КДБ зауважив, що ватажку вагнерівців перекинули 10 російських танків Т-90.

Будь-який "неймовірно шикарний танк" в умовах міського бою – великого ефекту не буде. Танк на полі – так. Чим сильніша броня, чим сильніший боєкомплект, потужніша гармата – так, ми тут розуміємо. Але в місті…,

– розповів він.

Олександр Зеленько додав, що не варто забувати досвід радянської армії.

"Коли в боях у Берліні було втрачено дві танкових армії. Це неймовірно. У Грозному дві танкових бригади були просто за кілька днів знищені. Тому Т-90 нічим в міському бої немає переваг, ніж той же Т-64. В місті танк – не фаворит", – розповів колишній співробітник КДБ.

На його думку, цей танк підбивається так само як і інша військова техніка.

"Тим більше наші хлопці настільки досвідчені, що Т-90 їх не злякаєш", – сказав він.

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"Вбивця" радянських танків

Ефективні проти радянських танків і бойові машини піхоти Bradley.

"Вони для цих Т-90 становлять дуже велику загрозу навіть на полі. Технології нічим не переб'єш. "Вбивця радянських танків" повністю. Тому не знаю, на що очікують російські танки, коли нарешті вже Bradley зайшли", – розповів Зеленько.

"Перемоги" росіян під Бахмутом немає

На думку колишнього співробітника КДБ, будь-який захоплений населений пункт не є "перемогою".

Перемогою є знищення великої кількості збройних сил противника. Тому "перемоги" під Бахмутом в Росії вже нема. Вони не знищили більше українських воїнів, ніж втратили своїх,

– наголосив він.

Олександр Зеленько додав, що "перемога" росіян була б у тому випадку, якби на кожного вбитого окупанта було б як мінімум троє загиблих українських захисників. Але таких цифр немає.

"Якби вони оточили 1 – 2 бригади, знищили їх… говоримо: "Так, "перемога". Цього нема. Навіть жодного, слава Богу, оточеного знищеного батальйону немає", – розповів він.

За його словами, ЗСУ вдало маневрують.

"Розмова про територію… візьміть ще 20 квадратних метрів. Покладіть тут 200 своїх солдатів. І скажіть, що це – "перемога". Це не "перемога", це – програш", – заявив Зеленько.

Однозначний програш

Ексспівробітник КДБ вважає, що територія із втратою армії – це однозначний програш. Через це говорити про "перемогу" росіян в Бахмуті чи під Бахмутом – навіть російський генерал не стане. Адже їхні генерали мають фахову освіту й розуміють основи військової теорії.

Про "перемогу" росіян під Бахмутом говорити не можна, бо їхні втрати значно перевищують наші. А 200, 2000, 150 квадратних метрів, квадратний кілометр – це у військовій справі не враховується. Враховується кількістю знищених ворожих солдатів,

– розповів він.

Олександр Зеленько зауважив, що з боку військової науки, українська армія має перемогу в Бахмуті.

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