Бахмут у вогні: герої ССО показали, як захищають незламне місто

Оборона Бахмута вже увійшла в історію. Українські герої проявляють фантастичну мужність та упродовж місяців захищають місто від російських загарбників.

Російські загарбники марно намагаються прорвати оборону Бахмута. Українські герої чинять потужний опір та не дають ворогу жодного шансу реалізувати свої завдання.

Зверніть увагу Втрат майже 170%: Пригожин визнав загибель десятків тисяч найманців "Вагнера" в Україні

Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ опублікувало відео з Бахмута.

Стоїмо! Воїни ССО разом з побратимами продовжують боронити Бахмут,

– мовиться у повідомленні.

Що відбувається у Бахмуті: дивіться відео

Окрім того, захисники Бахмута у мережі анонсували новини.

Що відбувається у Бахмуті

Російські окупанти переважають кількістю. Водночас українські захисники потужно дають відсіч ворогу. Російські окупанти пакетизуються щодня. Ворог зазнає колосальних втрат. У США заявили, що у Бахмуті Росія втратила близько 100 тисяч окупантів пораненими та ліквідованими. Левова частина "пакетизованих" – вагнерівці. Упродовж останніх місяців втрати країни-терористки лише зросли.

Окрім того, російські загарбники панічно бояться контрнаступу ЗСУ. Окупанти вже чудово розуміють, що жодних шансів отримати хоча б якісь результати у них немає.