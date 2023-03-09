Актуальність утримання Бахмута постійно тільки зростає, – Сирський

Бахмутський напрямок і надалі лишається епіцентром бойових дій. Росіяни невпинно штурмують місто, завдаючи сотні атак на день. Саме тому актуальність утримання Бахмута постійно зростає.

Росіяни кидають на Бахмутський напрямок найбільше своїх сил і зазнають колосальних втрат. У ЗСУ зазначають, що саме тому кожен день оборони міста дозволяє виграти час для підготовки майбутніх наступальних операцій. Про це заявив командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський.

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ЗСУ зривають плани агресора у Бахмуті

На цей напрямок ворог витрачає найбільш підготовлену й боєздатну частину свого війська – штурмові загони вагнерівців. Проте оборона міста триває і є дуже важливою для майбутніх дій ЗСУ.

Олександр Сирський підкреслює, що оборона міста дозволяє українським захисникам у тилу накопичити та сформувати резерви.

Це ще раз доводить дуже важливу роль Бахмута в загальній системі оборони нашого угруповання. Тисячі ворогів, які загинули при штурмі міста – тому яскраве підтвердження. Пишаюся мужністю та героїзмом наших воїнів, які своєю стійкістю зривають плани агресора,

– зазначив Сирський.

Власник ПВК "Вагнер" Пригожин неодноразово наголошував на необхідності захопити Бахмут. Це, вважають окупанти, дозволить їм розпочати широкомасштабний наступ із застосуванням армійських і десантних частин на бойовій техніці.

Запеклі бої на цьому напрямку фронту тривають, кожен день стримування ворога зменшує їх наступальний потенціал. Разом з тим, українським захисникам вдається завдати значних втрат для росіян – як особового складу, так і техніки.

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