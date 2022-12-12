З Бахмута виходить 93 бригада Холодний Яр: що там відбувається

В мережі шириться інформація, що легендарна 93 бригада Холодний Яр завершила своє завдання та виходить з Бахмуту.

В ефірі 24 каналу речник угруповання військ "Схід" Сергій Череватий прокоментував інформацію. За його словами, на фронті відбувається багато подій – планові ротації, заміна підрозділів, передислокація на інші напрямки.

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"Проте не все це потребує (оголошення – 24 канал), особливо з назвою конкретного підрозділу – табу. Якщо там і відбуваються якісь події, повірте вони планові, повірте вони із задумом", – наголосив Сергій Череватий.

Дивіться повне відер з речником угруповання військ "Схід" на ютубі 24 каналу:

Крім того, він нагадав, що сьогодні, 12 грудня, день Сухопутних військ. Він привітав Сухопутні війська, всі легендарні бригади, полки та батальйони.

"Ви справжня залізна гвардія, яка є осердям оборони України, тому що це найбільший та найчисельніший вид військ. Я впевнений, що вони будуть головною запорукою нашої перемоги", – повідомив Сергій Череватий.

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