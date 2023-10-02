Скільки окупантів Росія зігнала у Бахмут: відповідь ЗСУ

У боротьбі за Бахмут Росія втратила тисячі одиниць особового складу та сотні одиниць техніки. Це місто залишається важливим для росіян, оскільки саме його окупацію російська пропаганда подала як одну з головних "перемог" у війні проти України.

Наші військові розповіли, що ворог досі тримає там тисячі одиниць особового складу. Начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону розповів, що там тривають важкі бої, пише 24 Канал.

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Скільки окупантів у Бахмуті

Щодо Бахмуту, то противник зосередив там значні свої сили, це понад 10 тисяч осіб особового складу. І зараз там ідуть важкі бої,

– заявив Ілля Євлаш.

За його словами, поки не мовиться про те, що російські окупанти збираються виходити з Бахмута. Проте й наші військовослужбовці наразі не збираються штурмувати місто, адже це призведе до великих втрат.

"Зараз вживаються всі необхідні заходи, аби просунутися вперед та закріпитися там і нанести вогневого ураження противнику", – заявив речник.

До речі, Збройні Сили України посилили атаки на південному фланзі біля Бахмута та визволили населені пункти Андріївка та Кліщіївка.

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