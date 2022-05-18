У Бахмуті з-під завалів будинку дістали тіло 2-річної дівчинки

Кількість жертв внаслідок обстрілу житлового будинку у Бахмуті Донецької області зросла. Зокрема, стало відомо, що росіяни вбили ще одну дитину.

Тіло дитини під завалами зруйнованого будинку знайшли 18 травня. Також рятувальники виявили загиблу 35-річну жінку.

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Пошуково-рятувальні заходи на місці події все ще тривають. Загальна кількість загиблих становить 4 особи, постраждалих – 5 осіб.

Деталі про цинічний обстріл житлового будинку

17 травня російська армія завдала ракетного удару по Бахмуту. Один зі снарядів влучив у житловий будинок – п'ятиповерхівка обвалилася. Через це загинули двоє чоловіків віком 43 та 44 років, а також 75-річна жінка. Ще четверо осіб, серед яких діти – 9, 12 та 17 років – зазнали поранень різного ступеню тяжкості.

Зауважимо, загалом за 17 травня окупанти обстріляли ще 11 сіл та міст у Донецькій області:

Маріуполь,

Соледар,

Авдіївку,

Лиман,

Торецьк,

Костянтинівку,

Сіверськ,

Залізне,

Бахмутське,

Північне,

Яблунівку.

Через це руйнувань зазнали 52 об'єкти цивільної інфраструктури. Серед них є школи, житлові будинки, фермерське господарство, промислові підприємства та об'єкти критичної інфраструктури.

Зауважимо, гатили росіяни по мирних українцях з авіації, танків, важкої артилерії, а також ракетних комплексів "Точка-У".

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