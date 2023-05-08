ССО вирахували, а М777 знищила: у Бахмуті перетворили на порох ворожих кулеметників

Місто-фортецю Бахмут окупанти не перший місяць намагаються не те що захопити, а й зрівняти із землею. Будівлі, стіни яких витримали беззупинні обстріли, вони використовують як позиції для кулеметників.

Зокрема, таку роботу ворога показав у відео 8 окремий полк спеціального призначення. На ньому видно, як з передостаннього поверху багатоповерхівки ворог веде вогонь по українських військах.

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Мінус кулеметний розрахунок

Ймовірно, загарбник був свято переконаний якщо не у "досконалому" маскуванні, так своїй недосяжності. Однак оператори Сил спеціальних операцій ЗСУ змогли його зафіксувати, після чого залишалися лічені хвилини до кінця його протиукраїнської діяльності.

Адже цю інформацію передали розрахунку, який з гаубиці М777 вгатив по окупантам.

Знищено кулеметний розрахунок противника, який вів вогонь з багатоповерхівки в Бахмуті. Чергова злагоджена робота операторів ССО з розрахунком М777,

– повідомили в ССО ЗСУ.

Завдяки злагодженій роботі захисники знищили ворожий кулеметний розрахунок: відео

Що відбувається поблизу Бахмута: коротко

Станом на 8 травня російські загарбники продовжують активні дії в районі Бахмута, важкі бої тривають у західній частині міста. Як і по інших містах на Бахмутському напрямку, там протягом останньої доби ворог завдав авіаційних ударів.

Окрім авіаударів звичайними снарядами окупанти вдаються й до обстрілів забороненими фосфорними бомбами. При цьому фосфором ворог закидає місто не лише під час авіанальотів, а й за допомогою РСЗВ "Град".

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначила, що країна-терористка з усіх сил намагається повністю захопити Бахмут до 9 травня. Задля цього загарбники стягують у місто вагнерівців з інших напрямків, а також замінюють ними штурмові загони десантників, які зараз воюють на Бахмутському напрямку.