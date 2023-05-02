Було пряме влучання: у Бахмуті від рук росіян загинули двоє добровольців із Канади

В Україні на фронті загинули двоє канадських добровольців. Вони проходили службу в Інтернаціональному легіоні.

Добровольці загинули під час бойових дій у Бахмуті. Кайлу Портеру було 27 років, а Колу Зеленку – лише 21 рік.

Важливо Потрапив у засідку, коли захищав евакуйованих: в Бахмуті загинув доброволець з США Купер Ендрюс

У Бахмуті загинули двоє добровольців із Канади

Житель Калгарі Кайл Портер та Кол Зеленко з міста Сейнт-Кетрінс служили в Україні в Інтернаціональному легіоні. Іноземні ЗМІ повідомляють, що чоловіки разом із нашими захисниками брали участь у бойовій операції із забезпечення ключового маршруту постачання до Бахмута.

Однак ввечері 26 квітня іноземці потрапили під артилерійський вогонь російських терористів.

Портер, Зеленко та ще щонайменше троє українських військових знайшли укриття в укріпленому бункері, але туди було пряме влучення. Усі загинули,

– зазначили в іноземних ЗМІ.

Відомо, що Портер та Зеленко раніше служили у Збройних Силах Канади, але згодом пішли у відставку. Потім вони приєдналися до Інтернаціонального легіону.

Наразі тіло Зеленка доставили до Харкова, а тіло Портера – ще шукають.

Портер та Зеленко служили в Інтернаціональному легіоні / фото CBC News

Втрати серед іноземних добровольців