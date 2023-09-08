Росіяни кидають багато сил на Берхівку: що відбувається на Бахмутському напрямку

Ситуація на Бахмутському напрямку складається на користь українських військових. Ворог намагається поліпшити своє положення принаймні з півночі – у районі Берхівки.

Військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан сказав 24 Каналу, що скільки б сил росіяни не кидали, їм це не допоможе.

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"Наше положення набагато краще, ніж у росіян. Вони наступають чи принаймні намагаються знизу, а це практично нереально", – констатував Світан.

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Так, ЗСУ зайняли панівні висоти, звідки дуже зручно обстрілювати ворога. Тому інтенсивні бої триватимуть, але окупанти не матимуть успіху.

Чому росіяни зосередились на Берхівці

"Якщо ми по Берхівці, тобто по півночі Бахмута, просунемось ще на півтора – два кілометри, росіянам буде практично неможливо навіть підійти до Бахмута зі сходу", – пояснив Світан.

Саме тому ворог кидає туди навіть більше сил і засобів, ніж на втримання південних флангів Бахмута – Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки. Однак це йому не допоможе.

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Українські військові продовжують просуватись на південь від Бахмута та завдавати втрат окупантам. Однак ворог не залишає спроб атакувати захисників.

Щоб якось виправити ситуацію для себе, російські загарбники кидають всю найкращу техніку, яку тільки мають. Мова про танки Т-90М, різні засоби радіоелектронної боротьби, бойові машини піхоти останніх модифікацій.

Нещодавно українські позиції на Бахмутському напрямку відвідав президент Володимир Зеленський. Він обговорив ситуацію з командирами та солдатами.