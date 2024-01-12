Окопуються в лютий мороз: росіяни посилюють оборону в районі Бахмута
Окупанти постійно посилюють власні оборонні укріплення на Бахмутському напрямку. Вони копають траншеї навіть в сильний мороз.
Про це 24 Каналу розповів офіцер артилерії 4 бригади Нацгвардії "Рубіж" Володимир Назаренко, зауваживши, що ворог буквально постійно копає траншеї. Для цього вони використовують невеликі групи по 2 – 3 людини.
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Росія не зважає на втрати
Як наголосив військовий, Сили оборони постійно працюють над знищенням ворожих окупантів в окопах. Сюди залучені як оператори БПЛА, так і артилеристи, гранатометники тощо. Всі, хто може, знищує ворожу піхоту.
Усі намагаються знищити цих "копачів". Але вони копають прямо в окопах. По одному, по двоє. Якщо когось знищили або завдали поранень, то швидко міняють на іншого. Доволі часто навіть не евакуйовують поранених. Але продовжують копати, незважаючи на погані погодні умови та мороз,
– зауважив Назаренко.
Саме тому надзвичайно важливо продовжувати донатити для Сил оборони України. Ті ж FPV-дрони допомагають ефективно боротися проти піхоти ворога. Чим більше буде таких засобів – тим більше вдаватиметься вибивати окупантів.
Дякую усім, хто зараз працює на армію. Зокрема й волонтерам; і тим, хто донатить, щоб FPV-дрони, боєприпаси та інші засоби були в Сил оборони. У нас немає іншого шляху як перемогти. А перемогти зможемо лише тоді, коли розіб'ємо армію окупантів,
– підкреслив військовий.
Втрати Росії у війні: коротко
- З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила понад 368 тисяч особового складу. А за 11 січня кількість ліквідованих окупантів зросла на 840 одиниць.
- 4 січня Сили оборони потужно вдарили по тимчасово окупованому Криму. Зокрема, там вдалося влучити у військову частину в Юхариній балці, де був підрозділ секретного захищеного зв'язку з російським генштабом.
- Також Сили спеціальних операцій знищили російський комплекс "Тірада-2". Він допомагає глушити супутниковий зв'язок.