Гарно вписались в ансамбль: як касетні боєприпаси нищать окупантів на Бахмутському напрямку

Україна активно використовує касетні боєприпаси на Бахмутському напрямку. Вони ефективно знищують окупантів.

Про це 24 Каналу розповів заступник командувача Східного угруповання військ з комунікацій Сергій Череватий, зауваживши, що касетні боєприпаси прекрасно вписалися у весь "ансамбль" снарядів, яким володіє Україна.

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Яка ситуація на Бахмутському напрямку

Як наголосив Череватий, артилерія Збройних Сил України не лише ефективно вибиває особовий склад ворога, але й знищує ворожу техніку. До прикладу, лише за добу там вдалося знищити 3 бойові машини піхоти, гаубицю Д-30, 4 польові склади з боєприпасами, 6 вантажівок зі зброєю та 3 дрони "Ланцет".

Наша артилерія потужно працює та знищує як логістику ворога, так і його броньовані цілі і особовий склад. Використовуємо також касетні боєприпаси та все, що надано від партнерів в межах міжнародного права та міжнародних угод,

– зауважив Череватий.

До теми – дивіться розмову з Сергієм Череватим на ютубі 24 Каналу

Загалом угруповання російських окупантів на Бахмутському напрямку становить від 50 – до 70 тисяч особового складу. Точну цифру сказати складно, адже вони постійно маневрують через значні втрати.

Що відбувається на Бахмутському напрямку: коротко