Щодня просуваємось по будинку, по вулиці, – військовослужбовець про бої на Бахмутському напрямку

Складні бої тривають і за Кліщіївку, і за Андріївку, і за Курдюмівку на Бахмутському напрямку. Там є певні особливості рельєфу, які ускладнюють звільнення цих населених пунктів.

Про це 24 Каналу розповів екскомандир полку "Азов", заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін, зауваживши, що у Кліщіївці бої йдуть безпосередньо в населеному пункті. Там кожного дня поступово вдається вибивати ворога з будинків та вулиць.

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В Андріївці українські військові намагаються оточити окупантів з трьох боків. Це дозволить захопити вигідні позиції, щоб повністю звільнити населений пункт.

Якщо буде повний контроль над Кліщіївкою та Андріївкою, то Курдюмівка буде питанням часу. Не дуже довгого. Але ці населені пункти мають специфіку рельєфу, яка диктує свої умови. Коли отримаємо повний контроль над ними, то не можна буде там затримуватися. Тоді ми опинимося в не дуже вигідному становищі. Треба одразу рухатися вперед. Це ускладнює планування та реалізацію,

– зауважив Жорін.

Попри це, варто розуміти, що Кліщіївка, Андріївка та Курдюмівка – це вже "умовні" території. Російські окупанти майже повністю знищили ці населені пункти.

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Які підрозділи ворога воюють на Бахмутському напрямку

Як наголосив Жорін, здебільшого на цьому напрямку перебувають підрозділи російських десантників, які раніше були частково розбиті на інших напрямках та поповнені новими людьми. Там залишилися ідейні покидьки, які намагаються воювати ефективно.

Також окупанти намагалися перекидати сюди підрозділи кадирівців. Але вони не довго протрималися. Нещодавно українські військові випадково знайшли їх на позиціях та знищили.

Це більше випадковість, ніж їх постійна присутність на полі бої. Також сюди перекинули підрозділ умовних російських футбольних фанатів. Вони добровільно та усвідомлено приїхали сюди воювати,

– зауважив Жорін.

Ситуація на фронті: коротко