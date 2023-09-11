Можуть розвалити оборону Бахмута: військовий оглядач пояснив значення Кліщіївки та Курдюмівки

Українські військові мають успіхи в районі Кліщіївки та Курдюмівки на Донеччині. Звільнення цих населених пунктів оголить південні фланги Бахмута.

Військовий оглядач Денис Попович сказав 24 Каналу, що російські окупанти так відчайдушно тримаються за ці села, бо бояться втратити місто-фортецю. Як відомо, Бахмут має для них велике символічне значення.

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"Ці населені пункти мають значення для ворожої оборони Бахмута. Якщо ми їх звільнимо, (для росіян – 24 Канал) будуть дуже великі ризики відступити до рубежів, звідки вони починали наступ на місто", – пояснив Попович.

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Українські військові зайняли панівні висоти навколо Бахмута та мають вогневий контроль над ним. Захисники активно застосовують артилерію з касетними боєприпасами, які дають змогу уразити великі ділянки скупчення противника.

Російським окупантам стало по-справжньому непереливки. Вони намагаються виправити ситуацію, кидають туди найкращі сили і техніку, але все марно. Спроби ворога штурмувати українські позиції не дають результатів – хіба що шалені втрати з його боку.

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