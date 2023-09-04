Росіяни не зможуть утримати Кліщіївку: в окупантів дуже "цікава" ситуація на Сході

Українські військові розвивають успіх на південному фланзі Бахмута – у селі Кліщіївка. Однак російські окупанти намагаються за будь-яку ціну втримати частину населеного пункту.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко сказав 24 Каналу, що ворог не має шансів утримати Кліщіївку, бо його потенціал у техніці не того функціоналу.

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"Ми можемо спостерігати за дуже цікавою ситуацією. У них фактично повністю нівелюється танкова дивізія" – зазначив Коваленко.



ЗСУ витискають росіян з Кліщіївки / скриншот DeepStateMAP

За його словами, в умовах тотального дефіциту комплектації техніки окупанти змушені комбінувати різні варіанти та нетрадиційно використовувати танки, наприклад у наступі.

Кліщіївка – "острів"

Населений пункт фактично лежить у полі. З нього виключно дорога на Бахмут і дорога на Андріївку.

Це все робить Кліщіївку таким собі "островом", який дуже важко росіянам утримати,

– констатував Коваленко.

Так, усе йде до того, що Сили оборони повністю виб'ють окупантів із села. Це дасть змогу перерізати трасу 0513, яка поєднує південні квартали Бахмута та північ Горлівки, та просуватися в напрямку Зайцевого.

Що відбувається на Бахмутському напрямку: останні новини

Бахмут надзвичайно важливий для ворога з пропагандистської точки зору, а тому він не віддасть його так просто. Однак українські військові вже певний час тримають місто під вогневим контролем.

Крім того, за допомогою одного ударного дрона українські бійці знищили танк, гаубицю та мостоукладальник російських окупантів під Бахмутом. Лише за одну ніч ворог втратив техніки на понад 5 мільйонів доларів.

З огляду на втрати та незручні позиції загарбники вже морально готові піти з деяких населених пунктів на Бахмутському напрямку. Зокрема, мова про Андріївку, Кліщіївку та Курдюмівку.