Українські військові знищили склад й живу силу окупантів під Бахмутом: разюче відео

Українські військові продовжують звільняти територію нашої держави від ворога, нищачи його склади й живу силу. Так, наші захисники показали, як вони ліквідували ворога на Бахмутському напрямку.

На кадрах можна побачити, як українські військові потужно атакували росіян поблизу лінії фронту. Відповідне відео надала 24 Каналу 30 окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького.

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Українські військові завдали втрат ворогу біля Бахмута

На відео можна побачити, як прицільним ударом наші захисники ліквідували ворожий склад з боєприпасами на Бахмутському напрямку. На місці влучання утворився густий стовп диму, а самі снаряди ворога просто злетіли у повітря.

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Також військові показали, як вони ліквідовують самих окупантів, які приїхали на фронт вбивати українців і завдавати ударів по населених пунктах нашої держави. Від одного удару загарбник "відправився на концерт Кобзона", а на українській землі стало на одного окупанта менше.

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