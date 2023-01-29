У деяких своїх війнах Росія втрачала менше людей, як під Бахмутом: звернення Зеленського

Українські захисники продовжують стримувати навалу російських окупантів. Президент Володимир Зеленський 29 січня записав традиційне звернення, в якому розповів про ситуацію на фронті.

Глава держави провів сьогодні чергове засідання Ставки, повідомляє 24 Канал. Основну увагу, звичайно, приділили ситуації на фронті, передусім – на Донеччині та на південних напрямках.

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Президент розповів про ситуацію на фронті

Зеленський зауважив, що ситуація на фронті – дуже жорстка.

Бахмутський, Вугледарський та інші напрямки в Донецькій області – це постійні російські штурми. Постійні намагання прорвати нашу оборону,

– зауважив президент.

За його словами, окупаційна армія не рахує людей і, попри численні свої втрати, зберігає високу інтенсивність атак.

"У деяких своїх війнах Росія втрачала загалом менше, ніж кладе там, зокрема під Бахмутом. І протиставити цьому можна лише надзвичайну стійкість і повне розуміння того, що, захищаючи Донеччину, наші воїни захищають усю Україну. Робимо все, щоб наш тиск усе ж переважив штурмові можливості окупантів", – наголосив глава держави.

Він додав, що кожен зупинений крок ворога саме там – це десятки недопущених кроків окупантів на інших напрямках. Президент подякував усім українським підрозділам і кожному воїну особисто, хто попри все зберігає позиції й відбиває ворожі штурми на Донеччині. Він особливо відзначив бійців:

72-ї окремої механізованої бригади та 80-ї окремої десантно-штурмової бригади за наполегливість при виконанні бойових завдань на Донецькому напрямку.

44-ту та 406-ту артилерійські бригади, а також розвідувальні підрозділи 123-ї та 124-ї бригад тероборони за роботу на Півдні.

Дивіться звернення Володимира Зеленського

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