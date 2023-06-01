І балістичні, і крилаті: у Повітряних силах розповіли про ракети, якими ворог атакував Київ

Російські військові вночі 1 червня завдали ракетного удару по Києву. Окупанти атакували столицю України балістичними та крилатими ракетами.

Всього терористичні війська Росії випустили по Києву 10 ракет. Усі цілі було знищено силами та засоби ППО України.

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ППО знищила 7 балістичних ракет

Українські військові знищили відразу 7 балістичних ракет "Іскандер-М" та 3 крилаті ракети "Іскандер-К".

У Повітряних Силах ЗСУ розповіли, що атака відбулася 1 червня близько 02:45. Там наголосили, що через те, що противник атакував балістичними та крилатими ракетами наземного базування з ОТРК "Іскандер", часу на те, щоб сховатися в укриття, не так багато.

Росіяни випустили 10 ракет з північного напрямку – Брянська область Росії. На жаль, внаслідок протиповітряного бою є загиблі та поранені, серед них – діти.

Росіяни атакували Київ у День захисту дітей

У КМВА розповіли про наслідки нічної атаки на Київ. Станом на 7 ранку відомо, що внаслідок обстрілу загинуло троє людей, серед яких одна дитина 2012 року народження. Ще 10 осіб травмовано, з яких одна дитина.

Найбільше постраждалих у Деснянському та Дніпровському районах Києва.

Відомо, що падіння уламків спричинило пошкодження школи, житлових будинків, адмінбудівель, дитячого садка, відділення поліції та поліклініки. Також згоріли декілька машин.

Мешканець Деснянського району столиці внаслідок обстрілу втратив дружину. Він розповів, що його сім'я та інші жителі будинку вирушили в укриття, яке виявилося закритим.

Мер столиці Віталій Кличко вже відреагував на цю інформацію. Він заявив, що до поліклініки в Деснянському районі виїхали фахівці департаменту муніципальної безпеки і на місці зʼясовують чому не було доступу до укриття в поліклініці.

у понеділок, 29 травня. Тоді окупанти зранку випустили 11 ракет і всі повітряні цілі було знищено.