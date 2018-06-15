Балух – у критичному стані, час пішов на дні, – МЗС

Речниця українського МЗС Мар'яна Беца повідомила, що український політв'язень Володимир Балух, якому 15 червня Роздольненський суд у Криму продовжив арешт на 2 місяці, перебуває у критичному стані. Представниця відомства закликала допустити до нього українських або міжнародних лікарів.

Про це Мар'яна Беца повідомила на своїй сторінці у Twitter.

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Чи є межа російському цинізму? Політв'язень Володимир Балух – у критичному стані. Час пішов на дні. В цей час окупант незаконно продовжує його арешт,

– зазначила речниця МЗС України.

Окрім цього, у відомстві висунули вимогу допустити до Балуха українських чи міжнародних лікарів, а також – звільнити бранця.

Чи є межа російському цинізму? Політв'язень В.Балух в критичному стані. Час пішов на дні. В цей час окупант незаконно продовжує його арешт — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 15 червня 2018 р.

Вимагаємо допустити до політв'язня В.Балуха укр або міжнародних лікарів. Вимагаємо від РФ його негайного звільнення pic.twitter.com/Xv0oR0hLTJ — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 15 червня 2018 р.

Нагадаємо, 15 червня у залі суду Володимиру Балуху стало погано, по нього приїхала швидка. Попри це, проросійський суд у Криму продовжив арешт українського активіста ще на 2 місяці.

У чому звинуватили Володимира Балуха?8 грудня 2016 року в окупованому Криму українського активіста Володимира Балуха затримала ФСБ Росії. Усе тому, що після анексії півострова Балух на своєму будинку в селі Серебрянка вивісив український прапор та табличку "вулиця Героїв Небесної сотні", а також відмовився від російського паспорта.



Окупаційна влада Криму звинуватила Балуха у зберіганні набоїв та вибухівки, які нібито виявили у нього під час одного з обшуків. Чоловік неодноразово наполягав, що боєприпаси йому підкинули, щоб помститись за проукраїнську позицію. 16 січня 2018 року Балуха засудили до 3 років і 7 місяців ув'язнення у колонії-поселенні. 19 березня 2018 року політв’язень оголосив безстрокове голодування.