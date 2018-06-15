Балух – в критическом состоянии, время пошло на дни, – МИД
Пресс-секретарь украинского МИД Марьяна Беца сообщила, что украинский политзаключенный Владимир Балух, которому 15 июня Раздольненский суд в Крыму продлил арест на 2 месяца, находится в критическом состоянии. Представительница ведомства призвала допустить к нему украинских или международных врачей.
Об этом Марьяна Беца сообщила на своей странице в Twitter.
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Есть ли предел российскому цинизму? Политзаключенный Владимир Балух – в критическом состоянии. Время пошло на дни. В это время оккупант незаконно продлевает его арест,
– отметила пресс-секретарь МИД Украины.
Кроме этого, в ведомстве потребовали допустить к Балуху украинских или международных врачей, а также – освободить пленника.
Напомним, 15 июня в зале суда Владимиру Балуху стало плохо, за ним приехала скорая. Несмотря на это, пророссийский суд в Крыму продлил арест украинского активиста еще на 2 месяца.
В чем обвинили Владимира Балуха?
8 декабря 2016 года в оккупированном Крыму украинского активиста Владимира Балуха задержала ФСБ России. Все потому, что после аннексии полуострова Балух на своем доме в селе Серебрянка вывесил украинский флаг и табличку "улица Героев Небесной сотни", а также отказался от российского паспорта. Оккупационная власть Крыма обвинила Балуха в хранении боеприпасов и взрывчатки, которые якобы обнаружили у него во время одного из обысков. Муж неоднократно настаивал, что боеприпасы ему подбросили, чтобы отомстить за проукраинскую позицию. 16 января 2018 года Балуха приговорили к 3 годам и 7 месяцам заключения в колонии-поселении. 19 марта 2018 года политзаключенный объявил бессрочную голодовку.