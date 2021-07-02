Банальні виверти, – у Зеленського відповіли Кремлю щодо зустрічі з Путіним
Джерело:"РБК-Україна"
У Росії зухвало заявили, що не проводять жодної підготовки до зустрічі Володимира Путіна та Володимира Зеленського. В Офісі Президента кажуть, що це банальні виверти Кремля.
Про це повідомив радник голови Офісу Президент Михайло Подоляк. Він прокоментував слова прессекретаря глави Кремля Дмитра Пєскова.
До теми Жодної підготовки нема, – Кремль про зустріч Зеленського та Путіна
В ОП відреагували на слова Пєскова
Це банальні психологічні виверти росіян,
– зазначив Подоляк.
Зазначимо, що Пєсков заявив, що підготовка до очної зустрічі Зеленського та Путіна взагалі не проводиться. Мовляв, у Москві образились на слова Зеленського про відмінність російського та українського народів.
Що саме сказав Зеленський
Під час прямої лінії з росіянами Володимир Путін відповідав на питання, чому Україна не потрапила у список "недружніх" країн. Путін сказав, що, мовляв, росіяни та українці – один народ, розділений зовнішніми чинниками.
На це одразу відреагував президент України. Зеленський сказав, що росіяни і українці – ніколи не були одним народом, хоча в них багато спільного було в минулому.
Читайте також Сьогодні м'яч на боці Росії, – Зеленський про зустріч з ПутінимЗверніть увагу! Зеленський запропонував Путіну зустрітись ще у квітні 2021 року – коли біля східного українського кордону збирались російські війська. Путін спочатку порадив вести перемовини з бойовиками, а потім запросив главу України до Москви. Серед ймовірних місць зустрічі називали Ватикан, Тель-Авів та Відень.