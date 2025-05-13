Несе багато вибухівки та маневрує: що за нова ракета-дрон "Бандероль" і чи може її збивати ППО

Навесні українські моніторингові канали, що відстежують російські повітряні атаки, почали писати про новий раніше невідомий вид дрона, особливістю якого є реактивний двигун. Згодом фахівці ГУР МО повідомили, що це не дрон, а ракета, яку окупанти назвали "Бандероль".

24 Канал розповідає, що відомо про "Бандероль", які показники вона має та яку небезпеку несе.

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Реактивні ракети в українському небі

З середини квітня 2025 року в українському небі почали фіксувати нові російські безпілотні апарати. На відміну від вже традиційних "Шахедів", це були пристрої з реактивними двигунами, відповідним "звучанням" і більшою швидкістю.

З легкої руки автора популярного моніторингового пабліка "Николаевский Ванек" російська новинка отримала неформальну назву "реактивна хр*нь", яка згодом перетворилася на "реактивне гі*но". Вперше "Ваньок" написав про нову небезпеку 17 квітня, тоді ж і дав приблизні характеристики "ракети", яку зафіксували в Інгульському районі Миколаєва:

Ймовірно, реактивна хр*нь прилетіла (не Шахед), пародія з палиць на нашу ракету-дрон. Поки не почали це розносити як супервелику небезпеку і новину, як про всяку ху**ю пишуть про звичайні "мопеди" (не буду навіть коментувати). Зазначу, що наразі невідомо нічого про постраждалих, на місці пожежа господарських товарів: горять швабри, мило та інше (високоточнісінько).

Повітряні сили це "реактивне гі*но" відразу почали збивати й уже незабаром після першого повідомлення стало зрозуміло, з чим ми маємо справу.



Російська крилата ракета "Бандероль" / Скриншот з відео

Небезпечна новинка

25 квітня український експерт із систем РЕБ та зв'язку, голова "Центру радіотехнологій" Сергій "Флеш" Бескрестнов написав, що мова йде про БпЛА "Бандероль", що летить зі швидкістю 400 – 500 кілометрів на годину і має реактивний двигун.

Далі "Флеш" уточнював, що швидше це навіть не БпЛА, а баражувальний боєприпас, за аналогією з КАБом, але з реактивним двигуном. Крім того, він зазначав, що наразі не встановлено носія "Бандеролі", а потенціал небезпеки від новинки лише оцінюється нашими експертами.

Схоже, тим самим зайняті й росіяни, для яких терор мирного населення з використанням "Бандеролі" – лише тестування. Це підтверджує той факт, що значна частина "ракет" падає вже в перші хвилини старту й відповідно – локаційно втрачається українськими ППО.

28 квітня воєнний аналітик Олександр Коваленко додав деталей щодо використання росіянами "Бандеролей". Він повідомив, що БпЛА запускали зі західної частини окупованого росіянами Криму, більшу частину маршруту дрони долали на висотах близько 500 метрів, але після перетину берегової лінії знизились до 100 метрів, щоб ховатися від радарів і систем ППО.

На початку травня Коваленко поділився новими даними щодо "Бандеролей", зазначивши, що дрони можуть розвивати швидкість до 800 кілометрів на годину. Також експерт констатував, що раніше "Бандеролі" летіли виключно по прямій траєкторії, а нині показали здатність маневрувати як дозвукова ракета.

З урахуванням того, що впродовж усього квітня під час використання реактивних дронів не спостерігалося таких різких маневрів, можна говорити про те, що за результатами випробувань у реальних умовах ці засоби обзавелися щонайменше оновленою, поліпшеною авіонікою. На це поліпшення у РОВ пішов лише місяць. Усе це сумарно робить цей засіб ураження, у перспективі, вкрай небезпечним, завдяки швидкості, висотам застосування і можливості здійснювати непередбачувані маневри,

– Олександр Коваленко 3 травня констатує, що у росіян з'явилась нова потенційно небезпечна зброя.

Що про Бандероль кажуть у ГУР

Нарешті 12 травня ГУР МО детально розповів усе, що відомо про "Бандероль", зокрема й опис зовнішнього вигляду, характеристики й те, де виготовляються основні деталі цього снаряда. Так, носієм "Бандеролі" є великий БпЛА "Оріон", але можлива адаптація під пуски з гелікоптерів. Виробляє все це російське підсанкційне підприємство "Кронштадт".

Детальніше про "Оріон" – можна прочитати за посиланням.



Російський БпЛА "Оріон" / Фото росЗМІ

"Бандероль" оснащена бойовою частиною масою до 150 кілограмів і здатна долати відстань до 500 кілометрів зі швидкістю 500 кілометрів на годину. Як паливо для реактивного двигуна використовується авіаційний гас.

Особливістю "Бандеролі", яка робить її дуже неприємною ціллю для ППО, є її здатність виконувати повороти з меншим радіусом, ніж у типових крилатих ракет російського виробництва (Х-101, 3М-14, 9М727, Х-69). При цьому у “Бандеролі” зберігається характерна траєкторія польоту крилатої ракети.

"Бандероль" має захищену CRP-антену "Комета-М8", яка також використовується у "Гєранях" (російська версія іранського "Шахеда" – 24 Канал), УМПК, УМПБ.

S8000 "Бандероль" – основні характеристики

тип – ракета-дрон;

виробник – АТ "Кронштадт" (Москва, Росія);

основний носій – БпЛА "Оріон" (інша назва – "Іноходець");

можливий носій – гелікоптер Мі-28Н;

довжина – близько 5 метрів;

розмах крил – 2,2 метра;

діаметр корпусу – 30 сантиметрів;

бойова частина – ОФБЧ-150, має масу у 114,3 кілограма, з них вага вибухової речовини – 49,5 кілограма;

дальність – до 500 кілометрів;

крейсерська швидкість – до 500 кілометрів на годину;

максимальна швидкість – до 800 кілометрів на годину.

Іноземні деталі потрапляють до Росії попри санкції

Також фахівці ГУР МО детально проаналізували наявні частини дрона та виявили, що він складається з великої кількості іноземних деталей, здебільшого з Китаю.

Перелік іноземних деталей та частин у "Бандеролі":

реактивний двигун Swiwin SW800Pro (Китай) – двигун для авіамоделювання, який продається навіть через онлайн-майданчики (орієнтовна вартість на AliExpress – 16 тисяч доларів);

телеметричний модуль RFD900x австралійського виробництва або його китайська копія;

інерціальна навігаційна система, ймовірно, китайського походження;

акумуляторні батареї Murata (Японія);

сервоприводи Dynamixel MX-64AR (компанія Robotis, Південна Корея);

майже два десятки мікрочипів американських, китайських, швейцарських, японських та південнокорейських виробників.

Більшість іноземної електронної компонентної бази для цієї ракети надходить через мережу "чіп і діп" – одного з найбільших російських дистриб'юторів електроніки. Загалом ідентифіковано понад 20 головних компонентів ракети S8000, а також близько 30 підприємств, залучених до її виробництва або постачання.

Зазначимо, що ЗСУ мають на озброєнні аналоги "Бандеролі" – це дрони-ракети типу "Пекло", "Паляниця", "Барс" чи "Рута". Вони "дебютували" взимку-2024/2025 і нині ці проєкти чекають на масштабування. Тож маємо для росіян дзеркальну відповідь.

Як протидіяти "Бандеролям"

Отже, росіянам вдалося за допомогою обходу санкцій і неналежного контролю за їхнім виконанням з боку цивілізованих країн створити дешеву версію ракети-дрона з реактивним двигуном, яка потенційно може стати проблемою для ППО, адже може нести багато вибухівки, а також маневрувати на великій швидкості.

У "Бандеролі" доволі обмежений радіус дії (до 500 кілометрів) – це значить, що вона не зможе залітати далеко вглиб України, але цілком здатна тероризувати прифронтові регіони, чим, власне, вже займається.



Нині моніторингові канали найбільше фіксують "реактивне гі**о" саме в акваторії Чорного моря поблизу Одеси, Миколаєва, Вознесенська, а також Берислава, Херсона та навіть Дніпра.

За інформацією Сергія Бескрестнова "Бандероль" залітала максимум на 200 кілометрів вглиб території, що контролюють Сили оборони України. Натомість за оцінкою Олександра Коваленка, ця відстань не є більшою за 145 – 150 кілометрів.

"Бандероль" може нести значну загрозу цивільним, адже геноцидні нахили росіян всім відомі, як і невибірковість їхніх атак. Тому ніхто не здивується, що окупанти додумаються покласти до бойової частини "Бандеролі" термобаричні суміші та пустять їх на житлові масиви.

Колишній офіцер Повітряних сил ЗСУ, авіаексперт, заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський в інтерв’ю 24 Каналу розповів, що "Бандероль" – ніяка не вундерваффе, яка має потенціал змінити все, а неприємна штука, з якою цілком можна і треба боротися.

На думку експерта, полювати на "Бандеролі" стане складніше нашим мобільним патрулям ППО, але ми маємо не лише мобільні вогневі групи, тому відповідь буде.

Зараз головне завдання – пошук протидії, яка полягає в збільшенні засобів радіолокації щодо виявлення цих повітряних цілей та засобів перехоплення. Українські приватні компанії працюють, але в цьому напрямку теж треба активно спілкуватися з нашими західними партнерами, тому що це нова сучасна загроза,

– заявив Анатолій Храпчинський.

На думку Олександра Коваленка, найкращим захистом від реактивних ракет-дронів росіян є посилення систем РЕБ для протидії подібним дронам. При цьому експерт зазначає, що окупанти можуть масштабувати цю зброю та спробують організувати масові атаки ними вже в серпні-вересні 2025 року.