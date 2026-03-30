Вирок 24-річному ставропольцю виніс Південний окружний військовий суд. Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.
Дивіться також Військовий Росії знищив техніку своєї бригади в Сіверськодонецьку: "Атеш" розповів про наслідки
Як бариста труїв російських солдатів?
Російські ЗМІ повідомили, що партизана звати Пол Лукашевич. У 2023 році він нібито встановив контакт з куратором легіону "Свобода Росії" та почав працювати на організацію.
Згодом Лукашевич почав труїти російських військових. Працюючи у 3 різних кав'ярнях, чоловік додавав "невідомий хімічний засіб" у продукцію, нібито для того, щоб очищувати каву від накипу.
Партизан також збирав розвіддані про адміністративні та військові об'єкти в Ставрополі. У 2023 році він нібито передав куратору координати 3 військових баз та місця дислокації окупантів.
Лукашевича затримала ФСБ у Ставропольському краї. Суд визнав його винним у:
- державній зраді;
- участі в діяльності терористичної організації;
- схилянні інших осіб до вчинення злочинів;
- публічних закликах до екстремізму в інтернеті.
Як зазначили ворожі ЗМІ, перші 4 роки партизан проведе у в'язниці, а решту (16 років) – у виправній колонії суворого режиму.
Що ще відомо про операції партизанів в Росії?
Партизани підпалили тепловоз під Сімферополем, зупинивши постачання для російських військових на Запоріжжі. Операція заблокувала перевезення боєприпасів і техніки.
Агенти "Атеш" заявили про диверсію в Липецьку, внаслідок якої знищено військову вежу зв'язку, що координувала підрозділи армії Росії.
Партизанський рух "Атеш" пошкодив елементи системи зв'язку російських силових структур у Санкт-Петербурзі, що призвело до перебоїв у роботі. Диверсія відбулася поблизу об'єктів військового та оборонно-промислового призначення.