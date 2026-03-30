Вирок 24-річному ставропольцю виніс Південний окружний військовий суд. Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

Як бариста труїв російських солдатів?

Російські ЗМІ повідомили, що партизана звати Пол Лукашевич. У 2023 році він нібито встановив контакт з куратором легіону "Свобода Росії" та почав працювати на організацію.

Згодом Лукашевич почав труїти російських військових. Працюючи у 3 різних кав'ярнях, чоловік додавав "невідомий хімічний засіб" у продукцію, нібито для того, щоб очищувати каву від накипу.

Партизан також збирав розвіддані про адміністративні та військові об'єкти в Ставрополі. У 2023 році він нібито передав куратору координати 3 військових баз та місця дислокації окупантів.

Лукашевича затримала ФСБ у Ставропольському краї. Суд визнав його винним у:

державній зраді;

участі в діяльності терористичної організації;

схилянні інших осіб до вчинення злочинів;

публічних закликах до екстремізму в інтернеті.

Як зазначили ворожі ЗМІ, перші 4 роки партизан проведе у в'язниці, а решту (16 років) – у виправній колонії суворого режиму.

