Регулярно відвідував Москву, а тепер у Дубаї: Хорошковський під час війни перебрався до ОАЕ
Джерело:Українська правда
Високопосадовця часів Януковича журналісти помітили в дорогому готелі Дубаю. Власне, йдеться про олігарха Валерія Хорошковського. Близько 10 років він жив у Монако та до 24 лютого відвідував Росію.
Відпочивати в Об'єднаних Арабських Еміратах полюбляє не лише відома українська політикиня Юлія Тимошенко, а й інші чиновники. Власне, журналістам-розслідувачам вдалось побачити приватний літак Валерія Хорошковського, що заходив на посадку в аеропорту Дубаю.
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Відвідував Москву, а тепер живе в ОАЕ
Про Хорошковського потрібно знати те, що за правління Віктора Януковича він був першим віцепрем'єр-міністром, міністром фінансів та главою СБУ. Водночас за часів Ющенка він керував митницею, а за Кучми – очолював Міністерство економіки й був нардепом.
До повномасштабного вторгнення борт Хорошковського регулярно відвідував Москву. У 2022 році – вже за президентства Володимира Зеленського – він відмовився очолити митницю,
– йдеться в матеріалі.
Окрім того, там показано кадри, на яких олігарх виходить з термінала аеропорту в ОАЕ. За інформацією журналістів, зараз якраз-таки Хорошковський проживає здебільшого в цій країні. Він є резидентом Об'єднаних Арабських Еміратів та має апартаменти на території готелю Bulgari.
Розслідування УП щодо проживання Хорошковського в Дубаї: дивіться з 24 хвилини
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Під час війни політики виїжджають за кордон
- У цьому ж розслідуванні УП йдеться про те, що лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко відпочивала під час зимових свят в Дубаї. Журналісти помітили її на території одного з найдорожчих готелів міста разом з чоловіком Олександром Тимошенком.
- Окрім того, до цієї теми нагадаємо, що народний депутат Микола Тищенко начебто з "робочою" поїздкою вирішив полетіти до Таїланду. Витівка обранця не залишилась непоміченою. Згодом його виключили з фракції та навіть партії "Слуга народу".
- Водночас на цю ситуацію відреагував глава нашої держави Володимир Зеленський. Він нагадав, що РНБО заборонила виїзд чиновників за кордон в особистих цілях під час війни.