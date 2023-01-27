Регулярно відвідував Москву, а тепер у Дубаї: Хорошковський під час війни перебрався до ОАЕ

Високопосадовця часів Януковича журналісти помітили в дорогому готелі Дубаю. Власне, йдеться про олігарха Валерія Хорошковського. Близько 10 років він жив у Монако та до 24 лютого відвідував Росію.

Відпочивати в Об'єднаних Арабських Еміратах полюбляє не лише відома українська політикиня Юлія Тимошенко, а й інші чиновники. Власне, журналістам-розслідувачам вдалось побачити приватний літак Валерія Хорошковського, що заходив на посадку в аеропорту Дубаю.

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Відвідував Москву, а тепер живе в ОАЕ

Про Хорошковського потрібно знати те, що за правління Віктора Януковича він був першим віцепрем'єр-міністром, міністром фінансів та главою СБУ. Водночас за часів Ющенка він керував митницею, а за Кучми – очолював Міністерство економіки й був нардепом.

До повномасштабного вторгнення борт Хорошковського регулярно відвідував Москву. У 2022 році – вже за президентства Володимира Зеленського – він відмовився очолити митницю,

– йдеться в матеріалі.

Окрім того, там показано кадри, на яких олігарх виходить з термінала аеропорту в ОАЕ. За інформацією журналістів, зараз якраз-таки Хорошковський проживає здебільшого в цій країні. Він є резидентом Об'єднаних Арабських Еміратів та має апартаменти на території готелю Bulgari.

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Готель Bulgari – це одне з найдорожчих та найулюбленіших місць в ОАЕ, як і серед українських олігархів, так і – російських.

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