Чи створили у ЗСУ батальйон "Сибір" з росіянами: Данілов вперше розповів деталі

Журналісти видання Bloomberg повідомили, що в ЗСУ створили батальйон "Сибір", який складається з громадян Росії. На інформацію ЗМІ відреагував секретар РНБО Олексій Данілов.

У ЗСУ офіційно не підтверджували створення батальйону "Сибір", хоча журналісти Bloomberg писали, що нібито були на навчаннях бійців. Данілов в ефірі телемарафону підтвердив інформацію про створення батальйону з росіянами, які воюють проти режиму Путіна на боці України, пише 24 Канал.

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Данілов підтвердив створення батальйону "Сибір"

Секретар РНБО наголосив, що на боці України воюють багато представників Росії. За його словами, ці росіяни виступають категорично проти режиму Путіна.

Дійсно на нашому боці дуже багато воюють представників Росії, російських меншин, які виступають категорично проти режиму Путіна. І вони допомагають нам у цій боротьбі,

– сказав Данілов.

Він додав, що ці випадки не поодинокі й висловив переконання, що найближчим часом "ми побачимо ще не один такий батальйон".

Секретар РНБО уточнив, що батальйон з росіян існує у лавах ЗСУ.

"Це зовсім інша річ, зовсім інша ситуація", – зазначив Данілов.

Він сказав, що не може повідомити інших деталей, однак наголосив, що те, що росіяни воюють на боці України проти режиму Путіна – це вже факт.

При цьому, за словами Данілова, це відбувалося з 24 лютого 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабну війну проти України.

Росіяни десятками переходять на бік України