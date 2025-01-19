Батальйон ударних БпАК "Ахіллес" стає полком: заступник комбата закликав долучатись

Батальйон ударних безпілотних авіаційних комплексів (УБпАК) "Ахіллес" 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка бере активну участь у бойових діях, потужно ліквідуючи сили ворога. Також він інтенсивно запроваджує передові технології в безпілотних летальних комплексах, зокрема у застосуванні дронів на оптоволокні.

Заступник командира батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Олесь Маляревич повідомив у розмові з 24 Каналом, що батальйон стає полком. Зазначимо, що комбат "Ахіллесу" Юрій Федоренко розповів, що до кінця весни 2025 року Україна зможе зрівнятися з окупантами за чисельністю дронів на оптоволокні.

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Буде набір

Маляревич наголосив, що батальйон буде значно збільшуватись та розширюватись. За його словами, ті, хто має бажання долучитися до Збройних Сил України, можуть стежити за повідомленнями у соціальних мережах, зокрема, командира полку – Юрія Федоренка.

Буде набір, тому долучайтесь до наших підрозділів. У нас дуже передовий, класний підрозділ з людяним ставленням до військовослужбовців,

– наголосив заступник командир.

Зверніть увагу! Юрій Федоренко зауважив, що українська держава задля виробництва дронів дуже часто робить неможливе, щоб, зокрема, знайти необхідну кількість компонентів, доставити їх та зібрати безпілотник. Також низку комплектування Україна вже почала виготовляти сама.

Він додав, що служба в полку ударних БпАК "Ахіллес" надасть можливість опанувати нові професії, розвиватись і стати конкурентоздатним після закінчення війни і наблизити перемогу України.

Нагадаємо, що Олесь Маляревич наголосив, що попри активізацію росіян у Харківській області, українським силам вдається їх стримувати. Зокрема в районі Кругляківки окупанти дісталися до річки Оскіл, біля Дворічної вже ведуть інтенсивні дії. Однак така активність коштує ворогу втрати живої сили.

Росіяни, за словами заступника командира батальйону ударних БпАК "Ахіллес", втрачають велику кількість живої сили, але намагаються втриматись на правому березі, і піхотою рухаються до Дворічної.

Також ворог намагається на цій ділянці фронту використовувати для атак безпілотники. Тому найважливіше завдання українських сил – ліквідувати щонайбільше дронів противника, щоб позбавити його можливості завдавати ударів артилерією, КАБами та авіацією.