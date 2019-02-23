Батьки скандальних сестер Анни та Марії Опанасюк потрапили до "Чистилища": що про них відомо

Тепер у базі "Миротворця" у розділі "Чистилища" можна побачити імена Лариси та Олександра Опанасюків. Вони є батьками учасників фіналу Націвідбору Євробачення дуету ANNA MARIA.

У ефірі телеканалу ATR дует ANNA MARIA (справжні імена співачок – Анна та Марія Опанасюки) вельми резонансно відповідали про нинішній статус Криму. За словами виконавиць, "Україна втратила Крим", однак, попри це, "Крим залишається Кримом". Також уродженки півострова не зуміли відповісти, чи відбулася його окупація.

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Що відомо про скандал навколо дуету ANNA MARIA: дивіться відео

Через такі неоднозначні вислови учасниць Нацвідбору Євробачення в Україні спалахнув скандал. Крім того, громадськість дізналася, що батьки Анни та Марії живуть у Криму та є прислужниками окупаційної влади. Зокрема, їхня мати, окрім того, що займає посаду "заступниці голови" так званої "Ради міністрів", ще й у сомережах поширює пропагандистські дописи. Щодо батька, то він є відомим у Криму суддею, проте у 2016 році пішов у відставку.

На це миттєво відреагували активісти з ресурсу "Миротворець". Відтак, Лариса та Олександр Опанасюки опинилися в їхній базі. Мати співачок тут фігурує як "поплічниця окупантів", а батько – як "зрадник Батьківщини". Обидвоє проживають у Сімферополі.



Лариса та Олександр Опанасюки на сайті "Миротворця"

У чому звинувачують активісти Ларису Опанасюк:

– порушила присягу держслужбовця;

– прийняла громадянство Росії;

– перейшла на роботу до окупаційної влади;

– працює "заступником голови Ради міністрів Республіки Крим" і водночас "керівником апарату Ради міністрів Республіки Крим";



Лариса Опанасюк неодноразово брала участь у пропагандистьких заходах

Які нагороди та почесні звання має Лариса Опанасюк:

почесна грамота Ради міністрів АРК (2003 рік)

Заслужений юрист АРК (2003 рік),

Заслужений юрист України (2004 рік);

"орден Дружби" (квітень 2004 року);

медаль Міноборони РФ "За повернення Криму" (травень 2014 року).



Лариса Опанасюк сьогодні працює "заступником голови Ради міністрів Республіки Крим"



Основні факти зі біографії Лариси Опанасюк:

– народилася 26 грудня 1962 року;

– у 1985 році закінчила Харківський юридичний інститут імені Дзержинського за спеціальністю "правознавство";

– у 2004 році закінчила Національну академію державного управління при Президентові України за спеціальністю "державне управління";

– з лютого 2000-го по липень 2006 року працювала начальником Головного юридичного управління Управління справами Ради міністрів АРК;

– з липня 2006-го по грудень 2011 року була на посаді першого заступника Міністра Ради міністрів АРК і водночас начальником Головного юридичного управління;

– з грудня 2011-го по лютий 2012 року була виконувачкою обов'язків голови Республіканського комітету АРК з охорони культурної спадщини;

– з 22 лютого 2012 року почала працювати головою Республіканського комітету АРК з охорони культурної спадщини.

З 28 лютого 2014 року по теперішній час є "заступник голови Ради міністрів Республіки Крим" і водночас "керівником апарату Ради міністрів Республіки Крим".

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Біографія ЛАриси Опанасюк на сайті "уряду Криму"

У чому звинувачують Олександра Опанасюка. Порушивши присягу судді та законодавство України, після анексії Криму Росією перейшов на службу до окупантів у ролі судді. Через це Генпрокуратура України щодо нього розпочала кримінальне провадження відповідно до статті Кримінального кодексу про державну зраду.



Олександр Опанасюк

Також відомо, що він народився 6 вересня 1961 року у Вінниці. З 2015 року працював у "Апеляційному суді Криму".



У 2016 році Олександр Опанасюк пішов у відставку з посади судді

Що відомо про проект "Миротворець"? Це українська неурядова організація, що займається "дослідженням ознак злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку". За інформаційної підтримки центру "Миротворець" було створено однойменний сайт.



"В інтересах збереження життя, здоров'я, свободи вільного пересування та інших прав і свобод громадян України, колектив Центру "Миротворець" здійснює фіксацію та безпечне зберігання інформації щодо тих об'єктів дослідження, в діях яких є присутніми ознаки злочинів проти національної безпеки України, життя та здоров'я людини , миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку", – зазначають активісти на своєму сайті.



Керівник центру "Миротворець" – Роман Зайцев. Співзасновники проекту – чинні член колегії МВС Антон Геращенко та заступник міністра з питань окупованих територій Георгій Тука: вони активно презентували "Миротворець" у медіа-просторі.

На скандал з дуетом ANNA MARIA відреагував відомий кримськотатарський журналіст Айдер Муджабаєв.

З цього приводу я вважаю, що вони – зрадники України, вони виступають за те, щоб Україна була за фактом керованою Росією. Це їх цілком влаштовує, як і влаштовує анексія Криму, як влаштовує їхню маму, яка є колаборанткою та злочинницею, відповідно, доньки це не засуджують,

– зазначив він.

Також представник ЗМІ вважає, що Анну та Марію Опанасюків взагалі варто виключити з українського Нацвідбору Євробачення.

"Для мене дивно, навіщо вони взагалі прагнуть представляти Україну на Євробаченні. Як країна може послати на міжнародний конкурс людей, які заперечують очевидні факти загрози для життя цієї країни. Я не розумію, як журі їх включили до Національного відбору", – пояснив свою позицію Муджабаєв.

А що думаєте Ви щодо участі дуету ANNA MARIA у Євробаченні? Беріть участь у нашому опитуванні нижче.