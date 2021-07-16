"Батьківщина" Тимошенко і ОПЗЖ Медведчука блокують судову реформу, – Шабунін

У Верховній Раді заблокували судову реформу. Нардепи від "Батьківщини", ОПЗЖ та групи "Довіра" внесли одразу 4 проєкти постанови, які унеможливлюють підписання закону про перезавантаження Вищої Ради правосуддя.

Ключовими гравцями у блокуванні цього питання є саме Юлія Тимошенко і Віктор Медведчук. Про це в ефірі 24 каналу розповів голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

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Шабунін: "Батьківщина" й ОПЗЖ максимально затягувала голосування судової реформи

За його словами, "Батьківщина" й ОПЗЖ максимально затягували голосування судової реформи, вносили дуже багато правок. Також нардепи від цих фракцій намагалися зірвати реформу в комітеті і блокують перезавантаження Окружного адмінсуду Києва.

Про що це говорить? Що в частині "Батьківщини" і "Опозиційної платформи – За життя" старі політичні еліти захищають корумповану судову систему, яка є їхньою кров'ю і плоттю,

– підкреслив він.

Активіст відзначив, що неодноразово ОАСК та інші суди рятували політичні й економічні інтереси цих політсил. Відтак їхні члени не зацікавлені в проведенні судової реформи. Яскравим прикладом цього є проєкти постанов, які блокують зміни в роботі Вищої ради правосуддя.

"І коли Юлія Володимирівна істерично розповідає, як щиро вона ненавидить зарплати посадовців, її виборець має запитати: "Чому вона захищає членів ВРП, які в рік у середньому зароблять 2 мільйони гривень"", – зауважив Шабунін.

І додав, що результатом їхньої діяльності є огидна українська судова система. Відтак це означає, що Юлія Тимошенко бреше своїм виборцям.

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