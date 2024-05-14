Шляхами полеглого героя: батько захисника Маріуполя зійшов на вершину Карпат у пам'ять про сина

У суботу, 11 травня, відбулося сходження на гору Хом'як на честь загиблого азовця Олександра Гряника. Організував цей похід батько воїна.

Кулеметник "Азову" Олександр Гряник загинув 8 травня 2022 року в Маріуполі під час оборони міста.

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Батько захисника організовує походи в Карпати другий рік

Батько захисника Сергій Гряник організовує сходження на вершини Карпат на честь свого загиблого сина другий рік поспіль. Олександр дуже любив гори, і батько вирішив пройти маршрутами, якими сходив у гори син.

У 2023 році він разом із групою небайдужих піднявся на Говерлу. Цьогоріч сходження було заплановане на гору Хом'як. До ініціативи долучилися 40 людей.

Сходження на гору Хом'як: фото Алевтини Шевцової

"Одночасно зі сходженням всі присутні вкотре нагадали про українських військовополонених, які вже 2 роки утримуються в російських катівнях. Вічна пам’ять полеглим. Свободу захисникам Маріуполя!" – написала журналістка Алевтина Шевцова.

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