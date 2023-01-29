"Бавовна" в Ірані: з'явилися супутникові фото заводу з виробництва Shahed-136 після атаки

В іранському місті Ісфахан, куди у ніч проти 29 січня завітала бавовна, дійсно був розташований завод з виробництва Shahed-136. У мережі вже оприлюднили фото заводу.

Також у мережі опублікували низку відео з місця події. Але журналісти стверджують, що найбільш достовірним можна вважати лише те, яке з'явилось із самого початку.

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Цікаво, що у самому міноборони Ірану стверджують, що на одне з підприємств у місті була здійснена "невдала атака" за допомогою міні-дронів.

Один з них був знищений комплексом ППО, два інших потрапили у "оборонні пастки" та детонували,

– пишуть іранські журналісти.

Про який саме завод мовиться, в міноборони Ірану не уточнюють. Але є всі підстави стверджувати, що атаку здійснили саме на завод, який виробляє дрони-камікадзе Shahed-136. Цей завод дійсно розташований у місті Ісфахан, на території вертолітної авіабази.



Завод з виробництва Shashed-136 та інших дронів у місті Ісфахан / Фото Defence Express

Водночас дослідники не радять поспішати з висновками, адже вважати, що це єдине військове підприємство у місті – неможливо. Зокрема лише поряд з цим об'єктом розташовані:

низка позиційних районів ракетних військ,

інші військові частини,

оборонні об'єкти, включно з промисловими майданчиками.

Також треба зважити на те, що всі дійсно критичні виробничі потужності Іран активно ховає під землю. Зокрема поряд із заводом, де виробляють Shahed-136, розташований доволі масивний підземний об'єкт і він просто врізаний в гору та має одразу три виходи.

За інформацією Королівського Об'єднаного інституту оборонних досліджень, біля Ісфахана є іранське підприємство Shahed Aviation Industries, що виробляє дрони-камікадзе Shahed 131/136, які атакують українські міста.



Підземний завод в Ісфахані / Фото Defence Express

Таким чином навряд атака незначними силами, яка викликала лише доволі помірну реакцію з боку міноборони Ірану, може дійсно вивести з ладу будь-яке важливе військове підприємство країни. І цілком можливо, що в той час, коли на поверхні підприємство виглядає, як декілька ангарів, то під ними цілком можуть бути підземні виробничі потужності. А для їх знищення вже необхідні спеціальні бетонобійні бомби.

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