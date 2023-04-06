Вибухала "багатостраждальна" ворожа база біля аеродрому: деталі про нічну "бавовну" в Мелітополі

У тимчасово окупованому Мелітополі вночі було дуже гучно. За попередніми даними, вибухала ворожа база росіян, розташована у районі захопленого аеродрому.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров. Як бачимо, "Бавовнятку" полюбилося навідуватись на військові об'єкти загарбників.

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Окупанти традиційно виправдалися "роботою ППО"

У тимчасово окупованому Мелітополі російським загарбникам цієї ночі було не до сну. У місті пролунали одразу декілька потужних вибухів.

Як стало відомо згодом, у ворогів вибухала "багатостраждальна" база у районі захопленого аеродрому. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Росіяни, вже по традиції, одразу заволали про "вдалу роботу ППО", переконуючи, що все під контролем. Однак, водночас відправили в сторону аеродрому карети швидких допомог.

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