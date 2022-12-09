"Бавовна" на російських аеродромах: звідки ще може Росія завдавати ударів по Україні

На російських аеродромах, зокрема під Енгельсом, трапилась "бавовна". Теоретично Росія може перебазувати літаки й на Далекий Схід і звідти завдавати ударів, але практично це дуже важко реалізувати.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт Андрій Харук. Раніше повідомлялось про те, чому вибухи на аеродромах стратегічної авіації стали найбільшою ганьбою Росії.

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Теоретичні можливості Росії

Харук зазначив, що теоретично російські Ту-95 можуть завдавати ударів хоч з аеродрому "Українка". Є такий аеродром на Далекому Сході, де базується одна з дивізій цих бомбардувальників. Ту-95 пристосовані для дозаправки в повітрі.

Вони призначались для дій по США. Тобто, теоретично вони можуть через усю Росію перелетіти,

– зауважив військовий експерт.

Харук про те, звідки ще Росія може завдавати ударів по Україні: дивіться відео

Практичні можливості Росії

Він продовжив, що от практичних можливостей для цього небагато, бо ця операція буде складною у технічно-логістичному сенсі. На відміну від американських авіаторів, російські регулярно не тренуюються в дозаправках у повітрі. Крім того, парк літаків-дозаправників у них досить обмежений.

"Єдиний у Радянському союзі полк з цими літаками Іл-78 дислокувався під Києвом. На відміну від бомбардувальників, ці заправники Росії не передавалися. Частина з них продана в Пакистан, частина – в Алжир, частина переобладнана назад у транспортні літаки", – наголосив Харук.

За його словами, Росія теоретично може бомбардувати Україну з території Далекого Сходу, але практично це краще реалізувати з аеродрому "Енгельс". Тут злетів, вийшов у район пуску над Каспійським морем і одразу ж за короткий термін без дозаправки в повітрі повернувся на свій аеродром.

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