У Токмаку прилетіло по окупантах: Федоров розповів, куди поцілили ЗСУ

У тимчасово окупований Токмак завітала "бавовна". У п'ятницю, 9 лютого, приблизно о 6 ранку було два прильоти по скупченню техніки та особового складу російських окупантів.

Про це 24 Каналу розповів голова Запорізької ОВА Іван Федоров. Він підкреслив, що ліквідація ворога на тимчасово окупованих територіях продовжується майже щодня.

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"Вчора в Токмаку о шостій ранку було два прильоти. Там, де ворог організував своє скупчення техніки, скупчення особового складу. Ліквідація ворогів продовжується", – заявив він.

Проблеми на окупованих територіях

Іван Федоров зазначив, що на тимчасово окупованій частині Запорізької області постійні перебої зі світлом та водопостачанням. Ворог на сьогодні не відновив водопостачання, до прикладу, у Бердянську, Приморську, Приазовському, Якимівці. Така ситуація виникла після того, як росіяни підірвали Каховську ГЕС.

Також є постійні перебої з електропостачанням, тому що величезна кількість спеціалістів виїхала з тимчасово окупованих територій. Окупанти не здатні завести туди таку кількість досвідчених кадрів.

Тому сьогодні тимчасово окуповані території – це, звичайно, території з нестабільним комунальним господарством, нестабільним наданням комунальних послуг і постійною ліквідацією ворога, яка продовжується майже щодня,

– пояснив посадовець.

Цивільним українцям складно жити на тимчасово окупованих територіях. Мешканці живуть у страху, що загарбники можуть викрасти людину, забрати в полон, засудити. Часто люди зникають безвісти.

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