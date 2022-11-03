"Бавовна" замість будильника: у Мелітополі зруйнована частина заводу, де був штаб росіян

3 листопада 2022 , 07:34
Читать новость на русском

Джерело:

Іван Федоров

Збройні Сили України вкотре завдали потужного удару по загарбниках. Це сталось сьогодні, 3 листопада, у тимчасово окупованому Мелітополі.

Так, окупантів Мелітополя замість будильника розбудила "бавовна". Про це повідомив міський голова Іван Федоров.

До теми У Мелітополі прогримів потужний вибух: могло злетіти у повітря авто

У Мелітополі нова "бавовна"

3 листопада о 5 ранку в південній частині Мелітополя було дуже гучно. За попередніми даними, зруйнована частина захопленого росіянами заводу "Рефма", де розміщувався один з основних штабів особового складу окупантів.

Рахуємо кількість ліквідованих загарбників,
– зазначив Федоров.


У Мелітополі прогримів вибух / карта Івана Федорова

Мешканці Мелітополя чули вибухи: дивіться відео

ЗСУ нищать окупантів у Мелітополі

Нагадаємо, що біля села Мелітополя російські окупанти потрапили у ДТП. Там зіткнулися 8 автомобілів, які могли перевозити мобілізованих.

До речі, загарбники почали виготовляти у Мелітополі бетонні ДОТи. Окрім того, через місто везуть протитанкові конуси. Таким чином, росіяни перетворили Мелітополь у логістичний центр. Через нього загарбники перекидають техніку, боєприпаси та живу силу.

Варте уваги – У Мелітополі біля "лігва окупантів" пролунав потужний вибух: дивіться відео

 

Автор: Софія Ковнір