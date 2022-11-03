"Бавовна" замість будильника: у Мелітополі зруйнована частина заводу, де був штаб росіян

Збройні Сили України вкотре завдали потужного удару по загарбниках. Це сталось сьогодні, 3 листопада, у тимчасово окупованому Мелітополі.

Так, окупантів Мелітополя замість будильника розбудила "бавовна". Про це повідомив міський голова Іван Федоров.

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У Мелітополі нова "бавовна"

3 листопада о 5 ранку в південній частині Мелітополя було дуже гучно. За попередніми даними, зруйнована частина захопленого росіянами заводу "Рефма", де розміщувався один з основних штабів особового складу окупантів.

Рахуємо кількість ліквідованих загарбників,

– зазначив Федоров.



У Мелітополі прогримів вибух / карта Івана Федорова

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