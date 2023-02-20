Байден анонсував новий пакет військової допомоги Україні: яку зброю передадуть

Президент США Джо Байден оголосив про надання Україні 500 мільйонів додаткової допомоги. Зокрема, ЗСУ отримають ще більше артилерійських боєприпасів.

Американський лідер оголосив про виділення нового пакету допомоги під час візиту до Києва у понеділок, 20 лютого, пише 24 Канал.

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Україна отримає новий пакет військової допомоги на 500 мільйонів доларів, який буде оголошено вже завтра,

– сказав Байден у Києві.

Допомога включатиме більше військового обладнання, в тому числі артилерійські боєприпаси, більше "Джавелінів" та гаубиць.

Байден оголосив про виділення мільярдів Україні: відео

Чи отримає Україна зброю великої дальності

Reuters пише, що Зеленський з Байденом говорили про зброю великої дальності та зброю, яку можуть надати Україні, хоча раніше її не постачали.

У своєму виступі Байден говорив про стійкість українського опору, який триває вже рік.

Рік потому Київ стоїть. І Україна стоїть. Демократія стоїть,

– сказав президент США.

У твітері американський лідер зазначив, що знаходиться в Києві, щоб "підтвердити непохитну відданість демократії, суверенітету та територіальній цілісності України".