Пентагон зараз у процесі передачі Україні сотень тисяч боєприпасів і ракет, – Байден

США оголосили про виділення нової військової допомоги України. Джо Байден анонсував поставку Києву сотень ракет і снарядів.

Джо Байден повідомив про виділення майже 2,5 мільярда доларів допомоги Києву. Додатковий пакет включає 1,25 мільярда доларів для війська та 1,22 мільярда доларів у рамках Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI), передає 24 Канал із посиланням на заяву президента США на сайті Білого дому.

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Київ отримає сотні ракет і боєприпасів

Байден заявив, що доручив адміністрації якнайшвидше надавати Україні якомога більшу допомогу, включно зі списанням старішої американської техніки і швидкою доставкою її на поле бою. Наразі Пентагон перебуває в процесі доставки сотень тисяч артилерійських снарядів, тисяч ракет і сотень бронетехніки, які зміцнять Україну взимку.

За моїм керівництвом Сполучені Штати продовжуватимуть невпинно працювати над зміцненням позицій України у цій війні протягом решти часу мого перебування на посаді,

– наголосив президент США.