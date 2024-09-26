Байден дозволив надати Україні крилаті авіабомби великої дальності JSOW, – Білий дім

США виділили новий пакет військової допомоги для України, куди увійшли авіабомби великої дальності Joint Standoff Weapon (JSOW). Передачу бомб схвалив президент Джо Байден.

Загальна сума нової допомоги від США 7,9 мільярда доларів. Про це ідеться на сайті Білого дому.

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"Щоб посилити можливості України для нанесення дальнього удару, я вирішив надати Україні боєприпаси великої дальності Joint Standoff Weapon (JSOW)", – заявив президент США.

Зауважте. Президент США Джо Байден також доручив Міністерству оборони виділити всі кошти, що залишилися в рамках Ініціативи безпекової допомоги Україні, до кінця його терміну перебування на посаді.

Відтак, Міністерство оборони виділить решту коштів Ініціативи безпекової допомоги Україні до кінця цього року.

Байден наголосив, що з метою подальшого посилення протиповітряної оборони України він доручив Міністерству оборони також переобладнати і надати Україні додаткову батарею ППО Patriot і забезпечити Україну додатковими ракетами Patriot.

Також розширять програми з підготовки українських пілотів для польотів на F-16.

Реакція Зеленського

Також про новий пакет допомоги повідомив і президент України Володимир Зеленський. Він подякував американському лідеру.

"Вдячний президенту США Джозефу Байдену, Конгресу США та його обом партіям, республіканцям і демократам, а також усьому американському народу за сьогоднішнє оголошення про надання Україні значної оборонної допомоги на загальну суму 7,9 мільярда доларів США та запровадження санкцій проти Росії", – написав Зеленський.