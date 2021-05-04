Байден хоче цього червня зустрітися з Путіним у Європі

Президент США Джозеф Байден у червні 2021 року поїде у Європу, де здійснить низку важливих візитів. У цьому ж турне Байден планує побачитися і з Путіним.
Джерело:24 канал
Таку заяву Байден зробив на традиційному брифінгу 4 травня. Відео з його виступу опублікували на офіційній сторінці Білого дому у твітері.
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Байден сподівається, що побачиться із Путіним
Журналістка запитала Джозефа Байдена, чи планує він побачитися із Володимиром Путіним під час поїздки до Європи у червні 2021 року. Спершу президент США перепитав, про кого саме йдеться, вочевидь, не почувши прізвища.
Коли журналістка повторила запитання, Байден ствердно і впевнено відповів, що – так.
Це моя надія і очікування. Ми над цим працюємо,
– відповів Байден.
Що відомо про зустріч президентів
- 13 квітня Байден з власної ініціативи зателефонував Путін.
- Посеред розмови він запропонував президенту Росії зустрітися впродовж найближчого часу.
- Він наголосив, що це має бути "третя країна": тобто не США і не Росія.
- Організувати зустріч президентів вже зголосилися Фінляндія, Австрія та Ісландія.
- У Росії підтвердили намір Путіна зустрітися. Втім, точну дату та місце проведення наразі не узгодили.