Байден хоче цього червня зустрітися з Путіним у Європі

Президент США Джозеф Байден у червні 2021 року поїде у Європу, де здійснить низку важливих візитів. У цьому ж турне Байден планує побачитися і з Путіним.

Таку заяву Байден зробив на традиційному брифінгу 4 травня. Відео з його виступу опублікували на офіційній сторінці Білого дому у твітері.

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Байден сподівається, що побачиться із Путіним

Журналістка запитала Джозефа Байдена, чи планує він побачитися із Володимиром Путіним під час поїздки до Європи у червні 2021 року. Спершу президент США перепитав, про кого саме йдеться, вочевидь, не почувши прізвища.

Коли журналістка повторила запитання, Байден ствердно і впевнено відповів, що – так.

Це моя надія і очікування. Ми над цим працюємо,

– відповів Байден.