В ОП озвучили перші подробиці зустрічі Байдена з Зеленським

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак прокоментував візит президента Сполучених Штатів Америки Джозефа Байдена в Київ. За його словами, цю подію можна назвати історичною. Окрім того, відповідне повідомлення щодо цього з'явилось на сайті ОП.

Про те, що американський лідер у Києві, стало відомо о 11:40, 20 лютого. Як повідомив очільник ОП, окрім Байдена, в столицю нашої держави також приїхав радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван.

Дивіться також Через візит Байдена в окупантів почалася істерика: хочуть бомбити Київ

Про що планував Зеленський говорити з Байденом

Близько 12:15 на Офіційній сторінці ОП з'явилось повідомлення про деталі цього візиту. У ньому згадані слова Президента України про те, що він говоритиме з лідером США про ситуацію на фронті, а також про український народ, який переживає сьогодні надзвичайно важкі часи.

Що ми маємо зробити, щоб зупинити війну, щоб мати успіх у цій війні, зробити Україну ще сильнішою, та як перемогти цього року,

– йдеться у повідомленні.

Водночас там зазначено, що зі свого боку Джозеф Байден відзначив важливість присутності сьогодні в Україні, яка демонструє підтримку з боку США незалежності, суверенітету й територіальної цілісності Української держави.

Я думаю, що було б критично важливим не залишити жодного сумніву в тому, що США підтримують Україну в її війні проти жорстокої агресії,

– сказав він.

Історичний та стратегічний візит: коментар Єрмака

Андрій Єрмак констатував, що Байден уже зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським. Також він згадав, що Україна сьогодні – це серце демократії, яке веде боротьбу за свободу.

Хочу подякувати раднику Джо Байдена з нацбезпеки Джейку Саллівану, з яким ми працювали, зокрема і над питанням візиту. Дуже радий конструктивній співпраці з Джейком, яка завжди дає потужний результат. Повірте, візит Джо Байдена – стратегічний,

– написав він.

Водночас очільник Офісу Президента заакцентував на тому, що лідери обох держав під час перемовин порушуватимуть чимало питань і докладатимуть зусилля для того, аби розв'язати ті проблеми, які зараз перебувають "підвішені".

Єрмак вкотре наголосив, що США та Україна мають спільна мета – це перемога над Росією, тріумф українських воїнів та західної зброї.

Візит американської делегації в Київ: дивіться світлини з телеграму Єрмака

Байден приїхав в Київ: що потрібно знати