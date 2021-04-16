Іран та зміна клімату: Байден назвав питання, які хотів би обговорити на зустрічі з Путіним

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Джо Байден запропонував Володимиру Путіну особисто зустрітися на нейтральній території – у Європі влітку 2021 року. Президентів Штатів переконаний, що їм з Путіним необхідно обговорити низку важливих питань.

Джерело:

24 канал

Байден переконаний, що Штати та Росія могли б провести стратегічний діалог. Зокрема, його темами стали б обмеження озброєнь і безпека.

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Могли б розв'язати критично важливі для світу виклики.
– наголосив Байден.

За словами Байдена, США та Росія могли б разом протидіяти ядерній загрозі з боку Ірану та боротися з кліматичними змінами у світі.

Що ще сказав Байден

  • У телефонній розмові з Путіним президент США наголосив, що його країна повністю підтримує суверенітет України.
  • Настав час для деескалації на Донбасі. Цей процес має відбуватися виключно шляхом дипломатії.
  • Якщо Росія поводитиметься агресивно, вона отримає відповідь.
Зверніть увагу! Байден 15 квітня підписав указ про нові санкції проти Росії та оголосив у США режим надзвичайної ситуації.

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