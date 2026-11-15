Байден у мемуарах назвав Зеленського "невдячним", а Путіна порівняв із підлітком

Колишній президент США Джо Байден у нових мемуарах розповів про своє спілкування з Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним. Українського лідера він назвав часом примхливим і впертим, а також заявив, що той був не таким вдячним, як Байден очікував.

Поведінку Путіна експрезидент США порівняв із поведінкою підлітка. Про зміст мемуарів Байдена "Пообіцяй мені, Америко" повідомляє The Wall Street Journal.

Що Байден написав у мемуарах?

Книга має вийти у вівторок, 17 листопада. У своїх спогадах експрезидент США поділився враженнями від приватних розмов із Володимиром Зеленським. За його словами, акторський досвід українського президента "виявився дуже хорошим тренуванням" для нього.

Водночас Байден зауважив, що Зеленський не завжди був простим співрозмовником.

Він міг бути примхливим і впертим у наших приватних розмовах, і не таким вдячним, як я очікував,

– написав колишній американський президент.

Окремо Байден згадав зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. У мемуарах він звернув увагу на його поведінку та манеру спілкування. Зокрема, експрезидент США написав, що Путін любив сутулитися під час зустрічей і вдавати байдужість.

Наче підліток,

– так Байден схарактеризувати поведінку російського диктатора.

У мемуарах колишній президент США також розповів про прохання представників команди Дональда Трампа. Вони хотіли, щоб той підписав лист, який дозволив би їм вести переговори безпосередньо з Путіним ще до повернення Трампа на посаду.

Однак Байден відмовився це робити. За словами експрезидента, він не хотів надавати їм "карт-бланш на те, що, як я очікував, стало б своєрідною капітуляцією коштом України".

Водночас Трамп продовжує регулярно звинувачувати Байдена у проблемах, з якими стикаються США. За підрахунками Reuters, від початку 2026 року він щонайменше 890 разів згадував експрезидента у публічних виступах, інтерв'ю та дописах.

Найчастіше Трамп критикував його через економічні проблеми, міграційну кризу та рішення у зовнішній політиці й питаннях національної безпеки. Зокрема, щонайменше 210 разів він згадував Байдена в контексті економіки, 168 разів звинувачував у проблемах з міграцією та ще 138 разів критикував за зовнішню політику.

Трамп також звинувачував попередника в тому, що той передав Україні надто багато американської зброї, через що США нібито зіткнулися з нестачею боєприпасів. Водночас він наголошував, що саме за його першої каденції Україна отримала американські протитанкові комплекси Javelin.

Навіть зростання цін на пальне Трамп намагався пов'язати з рішеннями попередньої адміністрації. При цьому він згадував Байдена не лише під час політичних виступів, а й на різних публічних заходах, зокрема прем'єрі фільму Меланії Трамп і Національному молитовному сніданку.