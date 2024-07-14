До Байдена більш прискіпливі: як на нього вплинуть помилки на пресконференції

Джо Байден визнав, що мав "невдалий вечір" під час дебатів з Дональдом Трампом. Після цього він знову зробив помилку, назвавши на пресконференції Володимира Зеленського – Путіним.

Зараз люди цікавляться дебатами навіть більше ніж світськими подіями. Про це 24 Каналу розповів громадський і політичний діяч зі США Юрій Рашкін, зауваживши, що промови Байдена можуть мати наслідки для всього світу.

Читайте також Варіантів небагато, а часу ще менше: хто може замінити Байдена в битві з Трампом у США

До Байдена більш прискіпливі

Після невдалих дебатів ставлення до Байдена змінилося. Тепер західні ЗМІ після кожного виступу президента пишуть, що "він пройшов без великих помилок", тобто його поведінку розглядають, ніби під мікроскопом.

Звісно, це змушує Байдена нервувати та хвилюватися, щоб зайвий раз не сказати, щось не так. Але варто пам'ятати, що ті, хто не бачив дебатів, не змінив своєї думки щодо президента.

Трамп перебуває в іншій категорії. Про честь і совість республіканської партії вже давно всі забули. Але до демократів завжди не такі вимоги, тому до Байдена більш прискіпливі,

– сказав Юрій Рашкін.

Сильною стороною Байдена є позиція щодо НАТО. Ймовірно, саме тому він вирішив проводити пресконференцію в цей час, бо вважає зовнішню політику своїм козирем. Адже займався цим 50 років, працював віцепрезидентом.

Чому Байден міг помилитися

Так, він назвав Зеленського Путіним, Камалу Гарріс –Трампом і це ще раз дало людям привід для розмов. Але вони не розуміють, що такі ляпи не заважають Байдену бути добре обізнаним в інших питаннях.

Зараз у чинного президента справді великі проблеми й під цим тиском він може вирішити зняти свою кандидатуру. Його емпатію, доброту чомусь сприймають як слабкість, хоча він зовсім таким не є.

Тому пресконференція Байдена на саміті НАТО була організована для того, щоб показати його сильні сторони.

Загалом, коли слухаєш президента, здається, що він говорить одне, а думає вже про інше, тому стаються такі казуси. Якщо до його речення про Зеленського додати кілька слів про те, що це людина, яка зупинила Путіна – стає зрозуміло, що малося на увазі,

– додав Юрій Рашкін.