Можемо співпрацювати, коли це в наших спільних інтересах, – Байден про відносини з Путіним
Джерело:Білий дім
Джо Байден назвав умову діалогу з Володимиром Путіним. Американський лідер готовий до співпраці з главою Кремля, якщо вона задовільнятиме спільні інтереси.
Про це Байден заявив у зверненні до спільної сесії Конгресу. Президент США поділився деталями женевського саміту з російським колегою.
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Байден готовий співпрацювати з Путіним, але є умова
Що стосується Росії, я дав чітко зрозуміти Путіну, що ми не будемо прагнути до ескалації, але їхні дії матимуть наслідки,
– заявив лідер США.
Далі Байден навів у приклад інформацію про втручання Росії в американські вибори та кібератаки на уряд й бізнес. "Я сказав їм, що ми відповімо, і ми відповіли", – додав президент.
Водночас політик наголосив, що готовий до співпраці з Путіним, якщо вона буде у спільних інтересах. Байден зауважив успіх у продовженні ядерної угоди СНО і роботі щодо змін клімату.
Зустріч Байдена і Путіна у Женеві: основне
- Глави обох держав зустрілися у Женеві 16 червня, їхня розмова тривала кілька годин. Опісля Байден і Путін провели окремі брифінги за підсумками саміту.
- Однією з тем, яку вони підняли, була ситуація в Україні. Байден відзначив, що в основі врегулювання ситуації на Донбасі повинні бути мінські домовленості.
- Обговорили також і вступ України в НАТО. І вже наступного дня, 17 червня, у Кремлі висловили свою стурбованість заявами Байдена про Україну та Альянс.