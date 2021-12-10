Байден обговорив ескалацію Росії з "Бухарестською дев'яткою"

10 грудня 2021 , 07:49
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Джерело:

Білий дім

Джо Байден обговорив з "Бухарестською дев'яткою" нарощування російських військ біля кордону з Україною. Президент США наголосив, що необхідна рішуча позиція НАТО щодо колективної оборони союзників.

Байден наголосив, що США продовжать тісні консультації та координацію з усіма трансатлантичними союзниками та партнерами. Лідер США запевнив, що це є пріоритетом.

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Ми працюємо над деескалацією нинішньої кризи шляхом стримування, оборони та діалогу,
– зауважив Байден.

Участь у розмові взяли

  • Румен Радев – президент Болгарії;
  • Андрей Бабіш – прем'єр-міністр Чехії;
  • Алар Каріс – президент Естонії;
  • Янош Адер – президент Угорщини;
  • Егілс Левітс – президент Латвії;
  • Ґітанас Науседа – президент Литви;
  • Анджей Дуда – президент Польщі;
  • Клаус Йоганніс – президент Румунії;
  • Едуард Геґер – прем'єр-міністр Словаччини.

Розмова Зеленського та Байдена

  • У четвер, 9 грудня, також відбулася розмова Байдена з Президентом України Володимиром Зеленським. Президент США заявив, що відчуває глибоке занепокоєння через агресивні дії Росії щодо України.
  • За словами Байдена, якщо Росія продовжить свою агресію, її чекатиме жорстка реакція. Зокрема, шляхом економічних обмежень. 
  • Штати – віддані суверенітету та територіальній цілісності України.
  • Також Байден зауважив: його країна та союзники віддані принципу "без України – жодних рішень чи дискусій про Україну".

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