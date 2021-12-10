Байден обговорив ескалацію Росії з "Бухарестською дев'яткою"

Джо Байден обговорив з "Бухарестською дев'яткою" нарощування російських військ біля кордону з Україною. Президент США наголосив, що необхідна рішуча позиція НАТО щодо колективної оборони союзників.

Байден наголосив, що США продовжать тісні консультації та координацію з усіма трансатлантичними союзниками та партнерами. Лідер США запевнив, що це є пріоритетом.

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Ми працюємо над деескалацією нинішньої кризи шляхом стримування, оборони та діалогу,

– зауважив Байден.

Участь у розмові взяли

Румен Радев – президент Болгарії;

Андрей Бабіш – прем'єр-міністр Чехії;

Алар Каріс – президент Естонії;

Янош Адер – президент Угорщини;

Егілс Левітс – президент Латвії;

Ґітанас Науседа – президент Литви;

Анджей Дуда – президент Польщі;

Клаус Йоганніс – президент Румунії;

Едуард Геґер – прем'єр-міністр Словаччини.

Розмова Зеленського та Байдена

У четвер, 9 грудня, також відбулася розмова Байдена з Президентом України Володимиром Зеленським. Президент США заявив, що відчуває глибоке занепокоєння через агресивні дії Росії щодо України.

За словами Байдена, якщо Росія продовжить свою агресію, її чекатиме жорстка реакція. Зокрема, шляхом економічних обмежень.

Штати – віддані суверенітету та територіальній цілісності України.

Також Байден зауважив: його країна та союзники віддані принципу "без України – жодних рішень чи дискусій про Україну".

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