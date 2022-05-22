Байден особисто переконуватиме керівництво Індії приєднатися до санкцій проти Росії

Президент США Джо Байден 22 травня прибуде до Японії. Там він проведе окрему зустріч один на один з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, щоб переконати його ввести санкції проти Росії.

Вже цього тижня Джо Байден має зустрітися один на один з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді у рамках саміту Quad в Японії.

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Джо Байден та Нарендра Моді зустрінуться під час саміту Quad (неформальний союз між США, Індією, Японією та Австралією), де будуть обговорювати безпеку в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Радник з національної безпеки Джейк Салліван наголосив, що особисті переговори між Байденом і Моді будуть "конструктивними і прямими". "Вони все обговорять", – каже він.

Салліван додав, що це не буде нова розмова, оскільки чиновники раніше говорили по телефону з цього приводу.

Зазначимо, що Індія є основним покупцем російської зброї і побоювалася відмежуватися від Москви на тлі війни в Україні.

Позиція Індії у війни Росії проти України

Після початку повномасштабної війни в Україні, Індія збільшила обсяги постачання російської нафти, яку країна-агресорка запропонувала купувати за зниженою ціною. Індія пояснює купівлю російської зброї – необхідністю стримувати Пакистан та Китай.

Крім того, Індія країна утрималася під час голосування за виключення Росії з Ради ООН з прав людини та не запровадила санкції.

ЄС вже кілька тижнів працює над відновленням торгових перемовин з Індією. Союз хоче не лише стати альтернативою російського ринку, а й налагодити контакти у сфері технологій, захисту даних та цифровізації. Німеччина також хоче, щоб оборонні компанії Європи запропонували Індії альтернативу російським поставкам зброї.

Зараз експерти кажуть, що індійська сторона не займає більше такої проросійської позиції. Проте, країна не одразу припинить купувати російську зброю чи нафту. Заходу тепер потрібно підтримувати постійний контакт із Нью-Делі, щоб дедалі більше їх переконувати.​

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