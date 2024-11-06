"Байден виявився слабким президентом": чого чекати Україні до кінця його терміну

У Сполучених Штатах Америки відбулись вибори президента. Джо Байден ще деякий час головуватиме в адміністрації Білого дому, доки не передасть повноваження новому очільнику США. В цей період він матиме шанс здійснювати рішучі дії щодо допомоги Україні, однак невідомо, чи наважиться на це.

Американський політолог Джейсон Джей Смарт розповів 24 Каналу, що поки ніхто не знає, чи Байден просто сидітиме в Білому домі до інавгурації, чи прийматиме важливі рішення. Після виборів він має шанс дуже допомогти Україні, адже на його рішення вже не може тиснути суспільна думка.

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Байден та допомога Україні

Джейсон Джей Смарт висловив сподівання, що Джо Байден використає свої останні місяці при владі з користю для України. Він має всі повноваження, щоб виділити більше військової допомоги та надати дозвіл на застосування далекобійної зброї вглиб Росії.

Це буде його останній шанс показати світові, що він справжній лідер. Якщо цього не відбудеться, то ми пам'ятатимемо Байдена, як людину, яка постійно хвилювалась через ескалацію, але не думала про перемогу. Він виявився слабким президентом,

– сказав політолог.

Він додав, що єдиним позитивом є те, що Байден скоро завершить свій президентський термін. Поки невідомо, якою буде політика у Дональда Трампа, однак, за словами Смарта, добре, що буде хтось новий.

Цікаво! Юрій Романенко, голова організації "Україна в НАТО", вважає, що, після виборів у США, Джо Байден може надати Україні дозвіл на удари західними ракетами по Росії. Або ж це питання залишитись на обговоренні між США та українськими союзниками для тиску на Росію.

До слова, згідно з попередніми підрахунками, Трамп набрав 279 голосів, що забезпечує йому перемогу на виборах, хоча підрахунок ще триває. Деякі американські ЗМІ, зокрема The Hill та Fox News, вже назвали його 47-м президентом США, зазначаючи, що він став першим за понад 120 років лідером, який повернувся до Білого дому після поразки.