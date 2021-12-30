Байден під час телефонної розмови з Путіним погрожуватиме йому санкціями, — ЗМІ
Джерело:The Washington Post
Глава Білого дому має намір зателефонувати президенту Росії 30 грудня. За інформацією американських ЗМІ, Байден пригрозить Путіну економічними санкціями.
Про це інформує видання The Washington Post з посиланням на власні джерела, що близькі до адміністрації Байдена. У Вашингтоні готові до дипломатичної розмови з Москвою.
Раніше Коли відбудеться розмова Байдена та Путіна: нові деталі
Агресія Росія викличе нові жорсткі санкції
Разом з тим, у США запевнили, що нове вторгнення Росії на українську територію спровокує жорсткі санкції, а також посилення НАТО. Окрім цього, Київ може отримати додаткову допомогу для захисту від Росії.
Від Москви хочуть побачити "прагнення до деескалації". Американці у цей час координують свої зусилля з європейськими партнерами, вони стосуються протидії нарощування російських військ біля кордону України.Зверніть увагу! Попередньо, Джо Байден зателефонує Володимиру Путіну о 21:30 за київським часом. Ініціатива розмови, за інформацією ЗМІ, належить російському президенту.
До теми Путін і Байден не братимуть участь у переговорах про "безпекові гарантії" 10 січня
Що відомо про перемовини Путіна та Байдена:
- Попередній раз Путін та Байден проводили переговори у відеформаті. Вони відбулись 7 грудня.
- Дзвінок 30 грудня, повідомили у Білому домі, відбудеться у закритому для преси режимі.
- Ймовірно, що президент США вимагатиме від глави Кремля відвести війська від кордону України.
Про результати попередніх перемовин Путіна та Байдена у WTF: