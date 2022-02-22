"Становить загрозу нацбезпеці США": Байден ввів санкції і заборонив торгівлю з бойовиками

Президент США Джо Байден підписав указ про заборону інвестицій та торгівлі з бойовиками з Донбасу. Напередодні їх офіційно "визнали" у Росії.

Про рішення глави Сполучених Штатів стало відомо у ніч на 22 лютого. У вівторок, як повідомляли в адміністрації американського лідера, очікуються нові заходи.

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Джо Байден у санкційному указі заявив, що "визнання" бойовиків з Донбасу становить загрозу національній безпеці США. Раніше у Вашингтоні пояснили, що передбачає цей указ Байдена.

Що передбачає указ Байдена

Як зазначила прессекретарка Білого дому Джен Псакі, указ Байдена заборонить нові інвестиції, торгівлю та фінансування громадянами США щодо "визнаних" Кремлем бойовиків.

Передісторія указу Байдена: коротко

Президент Росії Володимир Путін 21 лютого офіційно "визнав" незаконних збройних угруповань на Донбасі.

Російський парламент ухвалив такий законопроєкт на засіданні ще 15 лютого.

У Міністерстві закордонних справ України наголосили, що таке "визнання" означатиме свідомий вихід Москви з "Мінська".

У владі США заявили, що очікували від Росії рішення про так звану "легітимізацію" бойовиків на Донбасі.

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Цей указ також дозволить накладати санкції на кожну людину, яка має намір працювати в ОРДЛО.