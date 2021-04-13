Байден поговорив телефоном з Путіним про Донбас

Президент США Джозеф Байден провів телефонну розмову з Володимиром Путіним. Вони обговорили низку регіональних і міжнародних проблем, зокрема і ескалацію на Сході України.

Байден висловив Путіну свою стурбованість тим, що Росія нарощує сили на кордоні з Україною. Зрештою навіть запропонував незабаром зустрітися на "нейтральній території".

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Про що говорили Байден і Путін

Кібератаки і втручання у вибори

Байден чітко заявив, що Сполучені Штати будуть твердо захищати свої національні інтереси у відповідь на дії Росії. Тут йдеться про кібератаки та втручання у вибори.

Ескалація біля кордонів з Україною

Президент Байден підкреслив непохитну прихильність США суверенітету та територіальній цілісності України. Він висловив стурбованість з приводу раптового нарощування російських військових в окупованому Криму та на кордонах України.

Відтак закликав Росію до деескалації напруженості.

Пропозиція зустрітися

Президент Байден підтвердив свою мету побудувати стабільні та передбачувані відносини з Росією. Однак йдеться про такі, що відповідають інтересам США.

Наостанок він запропонував найближчим часом зустрітися у третій країні. Віч-на-віч він хоче обговорити низку питань, що стоять перед США та Росією.

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