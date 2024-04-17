Байден назвав умову, за якої підпише законопроєкт Джонсона про допомогу Україні

ЗМІ стверджують, що якщо Конгрес підтримає законопроєкт Джонсона, то його підтримає і Байден. 24 Канал розкаже, що сказав Байден.

Майк Джонсон розділив допомогу Україні та Ізраїлю, запропонувавши цілих чотири законопроєкти (ще два стосуються Тайваня та пріоритетів національної безпеки). Нині точаться суперечки щодо того, чи будуть голосувати за всі проєкти одразу, пакетом. Голосування щодо допомоги Україні має відбутися у суботу, 20 квітня.

Дивіться також США не захищатимуть Україну, як Ізраїль: чи дійсно нас "кинули" і що буде з допомогою

Що сказав Байден про ідею Джонсона

Я рішуче підтримую цей пакет для отримання критично важливої підтримки Ізраїлю та України, надання вкрай необхідної гуманітарної допомоги палестинцям у Газі та зміцнення безпеки і стабільності в Індо-Тихоокеанському регіоні,

– йдеться в повідомленні.

За словами американського президента, Палата представників має ухвалити пакет законів цього тижня, а Сенат "має швидко за ним послідувати".

"Я негайно підпишу його як закон, щоб надіслати сигнал світові: ми стоїмо з нашими друзями і не дозволимо Ірану чи Росії досягти успіху", – пообіцяв Джо Байден.

Зараз підтримка важлива як ніколи, адже "Ізраїль стикається з безпрецедентними атаками з боку Ірану, а Україна – з постійними бомбардуваннями з боку Росії, які різко посилилися за останній місяць".

Що передбачає законопроєкт про підтримку України від США