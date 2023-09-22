Байден пообіцяв Зеленському невелику кількість ракет ATACMS, – NBC News
Джерело:NBC News
Джо Байден ухвалив рішення надати Україні ракети ATACMS. Про це він вже повідомив українського лідера Володимира Зеленського.
США підтримують Україну у її боротьбі за свою свободу. Вчора, 21 вересня, Володимир Зеленський зустрівся з Джо Байденом у Білому домі.
Зверніть увагу Україна й США працюватимуть разом для виробництва зброї та оборонних систем, – Зеленський
Україні потрібні ракети ATACMS, яких панічно бояться окупанти. Розмови про їхнє надання тривають уже давно. Водночас США відмовлялися надати ATACMS. Тепер же у Штатах ухвалили позитивне для України рішення. Байден пообіцяв надати Україні невелику кількість ракет.
Водночас коли це станеться, або коли хоча б прозвучить офіційне оголошення, наразі невідомо.
Що Зеленський казав про ATACMS
Український лідер під час спілкування з журналістами вранці 22 вересня зробив оптимістичну заяву щодо посилення далекобійних спроможностей України.
Ми над цим питанням дуже довго й потужно працюємо. І буде так само, як із F-16. Ми розуміємо, як буде. І настане момент – ми всі це побачимо,
– наголосив президент.